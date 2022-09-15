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Кадиров і гауляйтери. США оголосили нові санкції

Надія Клочко
glavcom.ua
Кадиров і гауляйтери. США оголосили нові санкції
США запровадили нові санкції проти Рамзана Кадирова та його родичів
фото з відкритих джерел

Нові санкції США щодо Кадирова передбачають арешт активів

США запровадили санкції проти голови Чечні Рамзана Кадирова та його родини, а також низки громадян України, які активно співпрацюють із російськими окупантами. Загалом під нові санкції потрапили 22 особи і дві компанії. Зміни списку санкцій опубліковані на сайті Казначейства США.

Крім Кадирова у списку вказані низка пов'язаних із ним осіб (Амінат Ахмадова, Айшат Кадирова, Каріна Кадирова, Медні Кадирова, Табарік Кадирова, Фатіма Хазуєва).

Кадиров та його офіційна дружина Медні перебувають під санкціями США з грудня 2020 року. Нові санкції до заборони на в'їзд додають ще й арешт активів.

До списку санкцій включені також низка колаборантів із окупованих Росією територій України, зокрема:

  • Євген Балицький – гауляйтер тимчасово окупованої частини Запорізької області;
  • Володимир Бандура – колишній мер Святогірська;
  • Сергій Черевко – заступник гауляйтера тимчасово окупованої Херсонської області Сальдо;
  • Павло Філіпчук – гауляйтер тимчасово окупованої Каховки;
  • Олександр Кобець – гауляйтер тимчасово окупованого Херсона.

До списку санкцій також потрапила Марія Львова-Бєлова, уповноважена президента з прав людини, на яку накладають санкції за реалізацію політики примусового вивезення до Росії тисяч українських дітей та їхнього усиновлення та надання російського громадянства.

Також у санкційному списку опинилися Олексій Мільчаков та Ян Петровський, лідери неонацистського паралімілітарного угрупування «Русич», які беруть участь у війні проти України поруч з регулярною армією ще з початку агресії.

Під санкції потрапили кілька українських суддів та працівників силових відомств із тимчасово окупованого Криму, які перейшли на бік окупантів у 2014 році.

Обмеження США також запроваджені щодо компанії Firdaws – чеченський бренд одягу, що належить Айшат Кадировій – доньці очільника Чечні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена обговорює з Конгресом можливість запровадження проти Росії обмежувальних заходів, які були б аналогічні оголошенню її державою-спонсором тероризму. 

Зазначимо, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак раніше заявив, що план санкцій проти РФ виконаний на 70%, тиск на агресора має посилюватися і Росія має бути визнана державою-терористкою.

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Теги: росія США санкції війна Рамзан Кадиров

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