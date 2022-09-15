Кадиров і гауляйтери. США оголосили нові санкції

США запровадили нові санкції проти Рамзана Кадирова та його родичів

Нові санкції США щодо Кадирова передбачають арешт активів

США запровадили санкції проти голови Чечні Рамзана Кадирова та його родини, а також низки громадян України, які активно співпрацюють із російськими окупантами. Загалом під нові санкції потрапили 22 особи і дві компанії. Зміни списку санкцій опубліковані на сайті Казначейства США.

Крім Кадирова у списку вказані низка пов'язаних із ним осіб (Амінат Ахмадова, Айшат Кадирова, Каріна Кадирова, Медні Кадирова, Табарік Кадирова, Фатіма Хазуєва).

Кадиров та його офіційна дружина Медні перебувають під санкціями США з грудня 2020 року. Нові санкції до заборони на в'їзд додають ще й арешт активів.

До списку санкцій включені також низка колаборантів із окупованих Росією територій України, зокрема:

Євген Балицький – гауляйтер тимчасово окупованої частини Запорізької області;

Володимир Бандура – колишній мер Святогірська;

Сергій Черевко – заступник гауляйтера тимчасово окупованої Херсонської області Сальдо;

Павло Філіпчук – гауляйтер тимчасово окупованої Каховки;

Олександр Кобець – гауляйтер тимчасово окупованого Херсона.

До списку санкцій також потрапила Марія Львова-Бєлова, уповноважена президента з прав людини, на яку накладають санкції за реалізацію політики примусового вивезення до Росії тисяч українських дітей та їхнього усиновлення та надання російського громадянства.

Також у санкційному списку опинилися Олексій Мільчаков та Ян Петровський, лідери неонацистського паралімілітарного угрупування «Русич», які беруть участь у війні проти України поруч з регулярною армією ще з початку агресії.

Під санкції потрапили кілька українських суддів та працівників силових відомств із тимчасово окупованого Криму, які перейшли на бік окупантів у 2014 році.

Обмеження США також запроваджені щодо компанії Firdaws – чеченський бренд одягу, що належить Айшат Кадировій – доньці очільника Чечні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена обговорює з Конгресом можливість запровадження проти Росії обмежувальних заходів, які були б аналогічні оголошенню її державою-спонсором тероризму.

Зазначимо, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак раніше заявив, що план санкцій проти РФ виконаний на 70%, тиск на агресора має посилюватися і Росія має бути визнана державою-терористкою.