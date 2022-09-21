Кадиров у стилі Тік-Ток анонсував новий план відплати ЗСУ

Кадиров повідомив про зміну «тактики спецоперації» в Україні

Тікток-війська Кадирова готуються до нової тактики «спецоперації»

Глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив про зміну тактики війни Україні. Про це Кадиров написав у Telegram.

«Все. Переходимо до нової тактики спецоперації. Більше возитися з ними не збираємося», – написав він.

Окрім того Кадиров опублікував чергове відео в стилі Тіk-Tok та пригрозив відплатою.

Нагадаємо, раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що загальнонаціональну мобілізацію для підтримки війни проти України «не обговорювали». Відповідаючи на запитання про критику на адресу російської влади через відступ армії РФ і заклики до мобілізації, Пєсков сказав, що це приклад «плюралізму».

Голова фракції Комуністичної партії в Державній Думі Росії Геннадій Зюганов назвав вторгнення в Україну повноцінною війною замість «спеціальної воєнної операції». Політик закликав владу країни оголосили про мобілізацію.

Як відомо, президент країни-агресорки Росії Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності Збройних сил РФ. Відповідно до указу, з 1 січня 2023 року штатну чисельність Збройних сил РФ збільшиться на 137 тис. осіб.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцькій раніше заявив, що російський диктатор Володимир Путін своїм указом збільшив чисельність армії, аби залучити більше осіб для війни в Україні та показати Заходу «міць». Але навряд чи це йому допоможе.