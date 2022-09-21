Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кадиров у стилі Тік-Ток анонсував новий план відплати ЗСУ

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Кадиров у стилі Тік-Ток анонсував новий план відплати ЗСУ
Кадиров повідомив про зміну «тактики спецоперації» в Україні
фото з відкритих джерел

Тікток-війська Кадирова готуються до нової тактики «спецоперації»

Глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив про зміну тактики війни Україні. Про це Кадиров написав у Telegram.

«Все. Переходимо до нової тактики спецоперації. Більше возитися з ними не збираємося», – написав він.

Окрім того Кадиров опублікував чергове відео в стилі Тіk-Tok та пригрозив відплатою.

Нагадаємо, раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що загальнонаціональну мобілізацію для підтримки війни проти України «не обговорювали». Відповідаючи на запитання про критику на адресу російської влади через відступ армії РФ і заклики до мобілізації, Пєсков сказав, що це приклад «плюралізму».

Голова фракції Комуністичної партії в Державній Думі Росії Геннадій Зюганов назвав вторгнення в Україну повноцінною війною замість «спеціальної воєнної операції». Політик закликав владу країни оголосили про мобілізацію

Як відомо, президент країни-агресорки Росії Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності Збройних сил РФ. Відповідно до указу, з 1 січня 2023 року штатну чисельність Збройних сил РФ збільшиться на 137 тис. осіб. 

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцькій раніше заявив, що російський диктатор Володимир Путін своїм указом збільшив чисельність армії, аби залучити більше осіб для війни в Україні та показати Заходу «міць». Але навряд чи це йому допоможе. 

Читайте також: 

Теги: відео диктатор звільнення Міноборони путін війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рамзан Кадиров пропонує регіонам РФ готувати бійців для війни, не чекаючи мобілізації
«Самомобілізація» у Росії. Кремль відповів на пропозицію Кадирова
19 вересня, 13:02
Військові подякували за допомогу і наголосили – автівка дійсно вкрай необхідна на фронті
Порошенко передав на фронт «привіт» Кадирову (фото)
16 вересня, 18:12
США запровадили нові санкції проти Рамзана Кадирова та його родичів
Кадиров і гауляйтери. США оголосили нові санкції
15 вересня, 20:22

Політика

Дуда жорстко розкритикував РФ на Генасамблеї ООН (відео)
Дуда жорстко розкритикував РФ на Генасамблеї ООН (відео)
Кадиров у стилі Тік-Ток анонсував новий план відплати ЗСУ
Кадиров у стилі Тік-Ток анонсував новий план відплати ЗСУ
Зеленський розповів про ситуацію на передовій
Зеленський розповів про ситуацію на передовій
Єрмак зустрівся із членами комітету з розвідки Конгресу: про що говорили
Єрмак зустрівся із членами комітету з розвідки Конгресу: про що говорили
Президент відреагував на «шумні новини з Росії»
Президент відреагував на «шумні новини з Росії»
Ситуація на фронті показує, що ініціатива – за нами: звернення Зеленського
Ситуація на фронті показує, що ініціатива – за нами: звернення Зеленського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
«Зміни незворотні». Соратник Путіна виступив із цинічною заявою про «референдуми»
175K
Уряд готовий співпрацювати з окупаційними адміністраціями. Скандальні закони вже у Раді
134K
Сигнали тривожні для України та світу. Навіщо Патрушев їздив до Китаю
111K
Часткова анексія двох областей поставить Кремль у дивне становище – ISW
39K
Рашисти оголосили «референдум» на Херсонщині. Банкова відреагувала
33K
Соцмережі передбачили, хто може стати президентом після Путіна

Новини

Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
Вчора, 07:12
ЗСУ знищили дві бази окупантів на Луганщині – Генштаб
Вчора, 06:55
ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
19 вересня, 06:50
П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
18 вересня, 21:18
ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
17 вересня, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
16 вересня, 21:18

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту