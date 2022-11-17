Канада оголосила про новий пакет військової допомоги: що отримає Україна

Частина коштів нового пакета допомоги буде спрямована на надання Україні супутникових знімків

Уряд Канади вирішив надати Україні черговий пакет військової допомоги. Його загальна сума становитиме $34 млн. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Канади.

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У відомстві підкреслили, що виділяють допомогу, про яку просить українська влада. Зокрема, $5 млн піде на надання супутникових знімків, $18 млн – на додаткові камери для безпілотників та $10 млн на зимове спорядження.

«Камери та супутникові знімки критично важливі для ведення спостереження, розвідки й збору даних. Нова допомога поповнить вже надану – супутникові знімки вартістю $17,38 млн та 62 камери для дронів», – зазначають у відомстві.

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Для допомоги українській армії зимовою військовою формою та спорядженням – яких Оттава пообіцяла загалом до півмільйона одиниць – підписані контракти з 11 канадськими компаніями.

Нагадаємо, 14 листопада Канада повідомила про виділення Україні нового пакета військової допомоги на 500 млн канадських доларів. В офісі глави канадського уряду зазначили, що ці кошти будуть використані на закупівлю військового, розвідувального та комунікаційного обладнання, а також пального та ліків.