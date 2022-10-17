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Канада ввела нові санкції проти РФ: під обмеження потрапили пропутінські актори

Юрій Лящук
glavcom.ua
Канада ввела нові санкції проти РФ: під обмеження потрапили пропутінські актори
Під санкції Канади потрапили більше 30 росіян
фото ілюстративне

Під обмеження Канади потрапили більше 30 осіб, звинувачених у поширенні брехні на користь війни Росії проти України

Канада ввела нові санкції проти країни-терористки Росії. Під обмеження потрапили більше 30 осіб, звинувачених у поширенні брехні на користь війни РФ проти України. Під обмеження, зокрема, потрапили російські пропутінські актори Володимир Машков та Сергій Безруков, а також телеведучий Дмитро Губєрнієв.

Також санкції були введені проти пропагандистського телеканалу «Звезда». Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє газета The Globe and Mail

Обмеження Канада ухвалила й проти помічника очільника Кремля Володимира Мединського. Під санкції потрапив також Павло Гусєв, головний редактор російської газети «Московский комсомолец».

«Війна російського режиму залежить від брехні та обману. Вона затикає рот і ув’язнює власних громадян, які сміють говорити правду. Оскільки кількість порушень прав людини Росією продовжує зростати, Канада вживає заходів для протидії пропаганді, яка намагається їх виправдати», – сказала Джолі.

У заяві Департаменту глобальних справ Канади зазначено, що Кремль намагався підірвати територіальну цілісність України через державні ЗМІ та довірених осіб, які повторюють «тези Путіна та явно неправдиві юридичні претензії». «Ми бачимо крізь брехню. Канада підтримує Україну», – додала міністерка закордонних справ країни.

Санкції заморожують будь-які активи росіян у Канаді та забороняють канадським фінансовим установам надавати їм послуги.

Раніше повідомлялося, що Канада в ООН порівняла Путіна із дитиною, яка вбиває батьків і кричить «я сирота».

Крім того, Кислиця потролив Росію через «захмарну» підтримку в ООН.

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Теги: Україна Канада санкції росія пропаганда війна

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