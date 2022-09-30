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Канада закликала своїх громадян виїхати з РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Канада закликала своїх громадян виїхати з РФ
У відомстві закликали канадців уникати будь-яких поїздок до Росії
фото з відкритих джерел

Громадяни Канади, які мають російське громадянство, можуть бути покликані на обов'язкову військову службу

Влада Канади закликала своїх громадян не відвідувати Росію, а тих, хто вже там, виїхати, доки є доступні комерційні шляхи. Про це повідомляє сайт уряду Канади.

У відомстві закликали канадців уникати будь-яких поїздок до Росії через наслідки війни проти України, включаючи часткову військову мобілізацію, обмеження на фінансові операції та дедалі більш обмежені варіанти перельотів. «Якщо ви знаходитесь в Росії, ви повинні поїхати, поки ще доступні комерційні шляхи. Якщо ви залишаєтеся в Росії, поводьтеся стримано», – йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що громадяни Канади, які мають російське громадянство, можуть бути покликані на обов'язкову військову службу.

Раніше посольство Італії в Росії рекомендувало своїм громадянам залишити територію РФ.  До цього, у міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що рекомендують своїм громадянам залишити територію Росії. МЗС країни ухвалило таке рішення у зв'язку з війною в Україні та визнанням Польщі владою РФ недружньою державою. 

Вслід за Польщею виїхати з РФ своїх громадян закликали США.

27 вересня болгарське міністерство закордонних справ закликало громадян утриматися від поїздок в Росію. Тим, хто зараз перебуває на території РФ, відомство порекомендувало подумати над можливістю терміново її покинути.

Також покинути Росію закликала Латвія та Румунія.

Теги: громадянство Латвія посольство Румунія Канада росія

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