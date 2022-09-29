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Ще одна країна закликає своїх громадян негайно покинути Росію

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ще одна країна закликає своїх громадян негайно покинути Росію
фото ілюстративне

Рекомендація стосується тих італійців, чиє перебування в РФ не продиктоване необхідністю

Посольство Італії в Росії рекомендує своїм громадянам залишити територію РФ. Про це повідомляє прес-служба італійського посольства.

У дипломатичному представництві зазначили, що ця рекомендація стосується тих італійців, чиє перебування не продиктоване необхідністю.

«У зв'язку з останніми подіями на міжнародній арені та зростаючими труднощами з повітряним та автомобільним сполученням з Росією співвітчизникам у РФ рекомендується подумати про необхідність свого перебування і, якщо такої необхідності немає, залишити країну», – йдеться у заяві.

До цього, у міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що рекомендують своїм громадянам залишити територію Росії. МЗС країни ухвалило таке рішення у зв'язку з війною в Україні та визнанням Польщі владою РФ недружньою державою. 

Вслід за Польщею виїхати з РФ своїх громадян закликали США.

27 вересня болгарське міністерство закордонних справ закликало громадян утриматися від поїздок в Росію. Тим, хто зараз перебуває на території РФ, відомство порекомендувало подумати над можливістю терміново її покинути.

Також покинути Росію закликала Латвія та Румунія.

Теги: Італія росія війна

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