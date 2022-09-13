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Порножурнали й сміття. «Слуга» Безугла показала звільнений від рашистів будинок

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Порножурнали й сміття. «Слуга» Безугла показала звільнений від рашистів будинок
Рашисти мали окремий закуток з порножурналами
скрін з відео

Безугла про окупантів: «Як живуть, так і воюють»

Нардепка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла показала «штаб» окупантів у деокупованому Богородичному. Відео парламентарка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі.

«Богородичне під Святогірськом. Покинутий свинарник, який рашисти називали штаб. Понатягували. Окремий закуток – «святилище» з порножурналами. Як живуть, так і воюють. P.S. Та ні, сказати свинарник – образити свиней», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Міноборони Росії оголосило про захоплення Святогірська 6 червня. Також там заявили про захоплення кількох сіл громади. Згодом стало відомо, що український мер Святогірська Володимир Бандура, висуванець партії «Опозиційна платформа – За життя», перейшов на сторону рашистів.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України за останні два тижні просунулися на півдні від чотирьох до кількох десятків кілометрів. Загалом там уже звільнено близько 500 квадратних кілометрів. 

Крім того, на окремих ділянках фронту українські захисники вийшли до державного кордону з Росією.

До слова, триває 202-га доба повномасштабної війни Росії проти України.Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку та завдає вогневого ураження підрозділам наших військ, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, здійснює переміщення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: окупанти війна Донеччина сміття будинок рашисти ворог

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