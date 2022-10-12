Вибори до Конгресу США. Соратник Зеленського спрогнозував, як зміниться підтримка України

«Політика Штатів стосовно України може змінитися тільки на краще»

У листопаді відбудуться вибори до Палати представників США. Якщо більшість візьмуть республіканці, підтримка України може бути зменшена – такі розмови вже виникають у публічному просторі. Проте голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва «слуга народу» Олександр Мережко вважає, що результати волевиявлення американців не вплинуть на підтримку України. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Слова про двопартійну підтримку України – не просто слова, це дійсно так і є. Мені навіть іноді здається, що республіканці і демократи в позитивному сенсі конкурують між собою, хто більше підтримає Україну. Багатьох я знаю особисто. Для нас немає жодного значення, хто там більшість набере – республіканці чи демократи – бо проросійських політиків там не знайти. Політика США стосовно України може змінитися тільки на краще», – сказав Олександр Мережко.

Раніше координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі пообіцяв, що Сполучені Штати працюватимуть над прискоренням постачання систем протиповітряної оборони Nasams для українських військових.

Нагадаємо, 28 вересня Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги розміром $1,1 млрд, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем Himars.

Також президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю виданню CBS, що Україна отримала дві батареї комплексу Nasams.

Додамо, як стало відомо раніше, Сполучені Штати попередньо погодили виділення Україні нового пакета фінансової допомоги у розмірі $12 млрд. Відповідної угоди досягли конгресмени під час обговорення нового законопроєкту про тимчасові витрати США.