У мешканця Київщини виявлено понад 100 тисяч файлів дитячої порнографії

Чоловіку загрожує арешт до пів року

У зберіганні файлів порнографічного характеру за участі дітей підозрюється мешканець Київщини. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури громадянину, який зберігав вдома фото та відео файли порнографічного характеру, повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 301-1 КК України.

За даними слідства, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання мешканця Бучанського району на його персональному комп’ютері виявили понад 100 тисяч файлів, які згідно з висновком експерта, є дитячою порнографією.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу працівників відділу протидії кіберзлочинам в Київській області.

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді арешту на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк від двох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, на Київщині скандальному фотографу оголосили підозру у виготовленні дитячого порно.

До слова, у Росії засудили до 14 років колонії суворого режиму у справі про педофілію колишнього режисера, сценариста та постановника «Єралаша» Іллю Білостоцького.