Головна Світ Політика
search button user button menu button

Хто перемагає на президентських виборах у Казахстані: дані екзитполу

Надія Клочко
glavcom.ua
Хто перемагає на президентських виборах у Казахстані: дані екзитполу
У Казахстані триває підрахунок голосів за результатами виборів
фото з відкритих джерел

Підсумкова статистика щодо результатів виборів у Казахстані буде представлена 21 листопада

У Казахстані сьогодні, 20 листопада, відбулися позачергові президентські вибори. На пост глави держави країни, окрім чинного президента Касим-Жомарта Токаєва, претендують ще п'ять кандидатів.

За даними екзитполу, Касим-Жомарт Токаєв, ймовірно, виграє вибори президента Казахстану із 82,45% голосів.

ЦВК Казахстану повідомила, що наразі на всіх виборчих дільницях усередині країни голосування завершено. Голосування триває лише на дільницях за межами країни. Підсумкова статистика буде представлена 21 листопада. Явка за попередніми даними становила 69,43%.

Громадський спостерігач Рафаель Гасанов, власник інформаційного порталу Independ.kz, зазначив, що основний наплив учасників голосування на виборчих дільницях усередині країни припав на вечір.

Нагадаємо, у неділю, 20 листопада, в Казахстані відбулося голосування за кандидатів у президенти країни. Казахстанці обирали із шести політиків. Серед конкурентів чинного лідера Касима-Жомарта Токаєва є представники опозиційних сил, республіканського об'єднання, народних патріотів, соцпрацівників і спільноти казахських матерів.

До слова, раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що Казахстан продовжить вживати заходів для підтримки казахської мови

Теги: вибори Касим-Жомарт Токаєв Казахстан

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Токаєв зазначив, що сфера застосування казахської мови з кожним роком розширюється
Мовна політика в Казахстані. Токаєв дав чітке послання Путіну
19 жовтня, 10:49
Петро Врублевський спричинив дипломатичний скандал у Казахстані
Зеленський звільнив посла у Казахстані, який оскандалився заявою про вбивство росіян
19 жовтня, 08:04
Виборчі дільниці у Казахстані запрацювали о сьомій ранку
У Казахстані почалися дострокові президентські вибори
Сьогодні, 07:21

Політика

Макрон зателефонує Зеленському після розмови з очільником МАГАТЕ
Макрон зателефонує Зеленському після розмови з очільником МАГАТЕ
Хто перемагає на президентських виборах у Казахстані: дані екзитполу
Хто перемагає на президентських виборах у Казахстані: дані екзитполу
Політик із Санкт-Петербурга обурений тим, що 80% грошей, зароблених містом, Москва забирає собі
Політик із Санкт-Петербурга обурений тим, що 80% грошей, зароблених містом, Москва забирає собі
Популярність Пригожина стає небезпечною для путінського режиму – Newsweek
Популярність Пригожина стає небезпечною для путінського режиму – Newsweek
Залучають навіть гіпнотизерів. Охорона Путіна готується до можливого держперевороту – ЗМІ
Залучають навіть гіпнотизерів. Охорона Путіна готується до можливого держперевороту – ЗМІ
Захист Саакашвілі заявив про його отруєння, влада Грузії відреагувала: подробиці
Захист Саакашвілі заявив про його отруєння, влада Грузії відреагувала: подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
Чому Путін мовчав увесь минулий тиждень: пояснення американських аналітиків
92K
Переговори з Росією. Посол України в Індонезії окреслив «червоні лінії»
73K
Тривалість планових відключень електроенергії може скоротитись до 1−2 годин
61K
Тищенко привітав Байдена з днем народження і втрапив у конфуз
57K
Перше за дев’ять років весілля в Білому домі: Джо Байден видав заміж онуку
54K
Падіння ракети в Польщі: глава Пентагону згадав у своїй заяві Путіна

Новини

Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
Вчора, 20:16
Понад пів тисячі поранених і вбитих: в окупантів серйозні втрати на двох напрямках
Вчора, 07:06
Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
18 листопада, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
17 листопада, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
17 листопада, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту