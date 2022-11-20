Хто перемагає на президентських виборах у Казахстані: дані екзитполу

У Казахстані триває підрахунок голосів за результатами виборів

Підсумкова статистика щодо результатів виборів у Казахстані буде представлена 21 листопада

У Казахстані сьогодні, 20 листопада, відбулися позачергові президентські вибори. На пост глави держави країни, окрім чинного президента Касим-Жомарта Токаєва, претендують ще п'ять кандидатів.

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За даними екзитполу, Касим-Жомарт Токаєв, ймовірно, виграє вибори президента Казахстану із 82,45% голосів.

ЦВК Казахстану повідомила, що наразі на всіх виборчих дільницях усередині країни голосування завершено. Голосування триває лише на дільницях за межами країни. Підсумкова статистика буде представлена 21 листопада. Явка за попередніми даними становила 69,43%.

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Громадський спостерігач Рафаель Гасанов, власник інформаційного порталу Independ.kz, зазначив, що основний наплив учасників голосування на виборчих дільницях усередині країни припав на вечір.

Нагадаємо, у неділю, 20 листопада, в Казахстані відбулося голосування за кандидатів у президенти країни. Казахстанці обирали із шести політиків. Серед конкурентів чинного лідера Касима-Жомарта Токаєва є представники опозиційних сил, республіканського об'єднання, народних патріотів, соцпрацівників і спільноти казахських матерів.

До слова, раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що Казахстан продовжить вживати заходів для підтримки казахської мови.