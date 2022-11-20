Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Казахстані почалися дострокові президентські вибори

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Казахстані почалися дострокові президентські вибори
Виборчі дільниці у Казахстані запрацювали о сьомій ранку
фото: informburo.kz

Чинний президент Касим-Жомарт Токаєв має п’ятьох конкурентів

У неділю, 20 листопада, в Казахстані відкрилися виборчі дільниці та розпочалося голосування за кандидатів у президенти країни. Казахстанцям належить зробити вибір із шести політиків. Серед конкурентів чинного лідера Касима-Жомарта Токаєва є представники опозиційних сил, республіканського об'єднання, народних патріотів, соцпрацівників і спільноти казахських матерів. Про це повідомляє портал Informburo.

17 фото
На весь екран

Із понад 10,1 тис. виборчих дільниць, утворених у Казахстані та за його межами (68 у закордонних диппредставництвах республіки), більшість відчинили двері о 07:00 за часом Астани. Водночас 86 дільниць у столиці, Алмати та Шимкенті розпочали роботу на годину раніше – о 06:00. У п'яти із 20 регіонів країни вони відкрилися на годину пізніше, оскільки розташовані в іншому часовому поясі.

Виборці мають право проголосувати до 20:00 за місцевим часом, після чого на дільницях розпочнеться підрахунок голосів.

Разом із чинним президентом Касим-Жомартом Токаєвим (висунутий народною коаліцією громадсько-політичних сил), на пост глави держави претендують:

  • Нурлан Ауесбаєв від опозиційної Загальнонаціональної соціал-демократичної партії (ОЗДП);
  • Мейрам Кажикен від республіканського об'єднання «Співдружність профспілок Казахстану «Аманат»;
  • Жигулі Дайрабаєв від народно-демократичної патріотичної партії «Ауил»;
  • Каракат Абден від альянсу соцпрацівників;
  • Салтанат Турсинбекова від громадського об'єднання «Казак аналары – дестурге жол» (Казахські матері – шлях до звичаїв).

Згідно з оновленою Конституцією, президент Казахстану обирається повнолітніми громадянами країни на основі загального, рівного та прямого виборчого права під час таємного голосування строком на 7 років. Водночас обиратися переможець зможе лише один раз.

Виборчим законодавством не передбачено відсотково-кількісного мінімуму участі виборців у голосуванні як показник того, чи можна вважати вибори такими, що відбулися або ні. Показник явки на попередніх виборах у 2019 році становив 77,4%.

Обраним президентом вважається кандидат, який набрав понад 50% голосів виборців, що брали участь у голосуванні. У разі, якщо жоден із кандидатів не отримає необхідної кількості, проводиться повторне голосування, в якому візьмуть участь двоє кандидатів, котрі набрали найбільше голосів.

На вибори акредитовано понад 640 спостерігачів іноземних держав та міжнародних організацій. Населення Казахстану перевищує 19,6 млн. осіб, а виборче право мають 11 млн 950 тис. 485 осіб. Центрвиборчком ухвалив рішення виготовити «з урахуванням резерву» 12 млн 69 тис. 990 виборчих бюлетенів.

Як відомо, 21 вересня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про проведення позачергових президентських виборів. У зверненні до народу він наголосив, що вони мають дати старт кардинальному перезавантаженню всієї політичної системи країни.

Раніше в МВС Казахстану заявляли, що через мобілізацію в країну в'їхало близько 98 тис. росіян.

Влада Казахстану вирішила не видавати дозволів на постійне проживання російським громадянам, які хочуть виїхати з Росії після оголошення часткової мобілізації. 

До слова, Узбекистан та Казахстан слідом за Киргизстаном заборонили своїм громадянам воювати за Росію. Уряди країн нагадали своїм громадянам, що у разі участі в бойових діях в Україні їм загрожує кримінальне покарання на батьківщині,

Читайте також: Ляпас для Путіна: Казахстан дуже жорстко відреагував на псевдореферендуми  
Теги: вибори Казахстан населення партії президент Узбекистан Касим-Жомарт Токаєв

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ може використовувати деталі з побутової техніки для виробництва зброї
Росія отримує електроніку для зброї через Вірменію і Казахстан: подробиці від Time
30 жовтня, 15:58
Токаєв зазначив, що сфера застосування казахської мови з кожним роком розширюється
Мовна політика в Казахстані. Токаєв дав чітке послання Путіну
19 жовтня, 10:49
Петро Врублевський спричинив дипломатичний скандал у Казахстані
Зеленський звільнив посла у Казахстані, який оскандалився заявою про вбивство росіян
19 жовтня, 08:04

Політика

Переговори з Росією. Посол України в Індонезії окреслив «червоні лінії»
Переговори з Росією. Посол України в Індонезії окреслив «червоні лінії»
Війна Росії проти України. Генштаб Польщі озвучив свою місію
Війна Росії проти України. Генштаб Польщі озвучив свою місію
У Казахстані почалися дострокові президентські вибори
У Казахстані почалися дострокові президентські вибори
Туреччина завдала авіаударів по Сирії та Іраку (відео)
Туреччина завдала авіаударів по Сирії та Іраку (відео)
Болгарія задіє десяток літаків для передачі військової допомоги Україні
Болгарія задіє десяток літаків для передачі військової допомоги Україні
Рашисти зняли з посади гауляйтера окупованого Енергодара – росЗМІ
Рашисти зняли з посади гауляйтера окупованого Енергодара – росЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
250K
Шольц різко звернувся до Путіна щодо війни в Україні
235K
Наступ із Білорусі: у Лукашенка зробили заяву
85K
Чи треба тікати з країни? Міненерго зробило заяву
81K
Посол України в Індонезії про виступ Лаврова: Нормальна людина не зможе це слухати без стакана горілки
36K
Українцям за кілька тижнів перерахують пенсії: хто отримає підвищення
35K
Падіння ракети в Польщі: глава Пентагону згадав у своїй заяві Путіна

Новини

Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
Вчора, 20:16
Понад пів тисячі поранених і вбитих: в окупантів серйозні втрати на двох напрямках
Вчора, 07:06
Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
18 листопада, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
17 листопада, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
17 листопада, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту