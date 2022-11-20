У Казахстані почалися дострокові президентські вибори

Чинний президент Касим-Жомарт Токаєв має п’ятьох конкурентів

У неділю, 20 листопада, в Казахстані відкрилися виборчі дільниці та розпочалося голосування за кандидатів у президенти країни. Казахстанцям належить зробити вибір із шести політиків. Серед конкурентів чинного лідера Касима-Жомарта Токаєва є представники опозиційних сил, республіканського об'єднання, народних патріотів, соцпрацівників і спільноти казахських матерів. Про це повідомляє портал Informburo.

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Із понад 10,1 тис. виборчих дільниць, утворених у Казахстані та за його межами (68 у закордонних диппредставництвах республіки), більшість відчинили двері о 07:00 за часом Астани. Водночас 86 дільниць у столиці, Алмати та Шимкенті розпочали роботу на годину раніше – о 06:00. У п'яти із 20 регіонів країни вони відкрилися на годину пізніше, оскільки розташовані в іншому часовому поясі.

Виборці мають право проголосувати до 20:00 за місцевим часом, після чого на дільницях розпочнеться підрахунок голосів.

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Разом із чинним президентом Касим-Жомартом Токаєвим (висунутий народною коаліцією громадсько-політичних сил), на пост глави держави претендують:

Нурлан Ауесбаєв від опозиційної Загальнонаціональної соціал-демократичної партії (ОЗДП);

Мейрам Кажикен від республіканського об'єднання «Співдружність профспілок Казахстану «Аманат»;

Жигулі Дайрабаєв від народно-демократичної патріотичної партії «Ауил»;

Каракат Абден від альянсу соцпрацівників;

Салтанат Турсинбекова від громадського об'єднання «Казак аналары – дестурге жол» (Казахські матері – шлях до звичаїв).

Згідно з оновленою Конституцією, президент Казахстану обирається повнолітніми громадянами країни на основі загального, рівного та прямого виборчого права під час таємного голосування строком на 7 років. Водночас обиратися переможець зможе лише один раз.

Виборчим законодавством не передбачено відсотково-кількісного мінімуму участі виборців у голосуванні як показник того, чи можна вважати вибори такими, що відбулися або ні. Показник явки на попередніх виборах у 2019 році становив 77,4%.

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Обраним президентом вважається кандидат, який набрав понад 50% голосів виборців, що брали участь у голосуванні. У разі, якщо жоден із кандидатів не отримає необхідної кількості, проводиться повторне голосування, в якому візьмуть участь двоє кандидатів, котрі набрали найбільше голосів.

На вибори акредитовано понад 640 спостерігачів іноземних держав та міжнародних організацій. Населення Казахстану перевищує 19,6 млн. осіб, а виборче право мають 11 млн 950 тис. 485 осіб. Центрвиборчком ухвалив рішення виготовити «з урахуванням резерву» 12 млн 69 тис. 990 виборчих бюлетенів.

Як відомо, 21 вересня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про проведення позачергових президентських виборів. У зверненні до народу він наголосив, що вони мають дати старт кардинальному перезавантаженню всієї політичної системи країни.

Раніше в МВС Казахстану заявляли, що через мобілізацію в країну в'їхало близько 98 тис. росіян.

Влада Казахстану вирішила не видавати дозволів на постійне проживання російським громадянам, які хочуть виїхати з Росії після оголошення часткової мобілізації.

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До слова, Узбекистан та Казахстан слідом за Киргизстаном заборонили своїм громадянам воювати за Росію. Уряди країн нагадали своїм громадянам, що у разі участі в бойових діях в Україні їм загрожує кримінальне покарання на батьківщині,