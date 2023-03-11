Китай отримав нового прем’єра

Уряд Китаю очолив близький соратник лідера КНР Сі Цзіньпіна

Лі Цян, колишній очільник міського комітету Комуністичної партії Китаю у Шанхаї та близький соратник китайського лідера Сі Цзіньпіна, вступив на посаду прем’єра Державної ради (уряду) Китаю, що є другою за значущістю посадою в країні. Сі Цзіньпін поклав на нового главу уряду відповідальність за відродження економіки, яка постраждала від обмежень, пов'язаних з Covid-19. Про це повідомляє Reuters.

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63-річний Лі Цян, широко відомий як прагматичний і дружній до бізнесу політик, стоїть перед непростим завданням підтримати нерівномірне відновлення Китаю в умовах глобальної нестабільності і слабкої довіри до уряду серед представників бізнесу.

Лі Цян вступає на посаду на тлі зростання напруженості у відносинах Китаю із Заходом через низку питань, зокрема на тлі дій США, спрямованих на блокування доступу Пекіна до ключових технологій, а також у той час, коли багато світових компаній диверсифікують ланцюги поставок, щоб збалансувати вплив Китаю через політичні ризики та перебої, спричинені пандемією Covid.

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Лі Цян замінить Лі Кецяна, який йде у відставку після десяти років перебування на посаді прем’єра, протягом яких його роль неухильно зменшувалася, оскільки Сі посилював свою владу і скеровував другу за величиною економіку світу в більш державницьке русло.

Лі Цян - перший прем'єр-міністр з часів заснування Китайської Народної Республіки, який раніше не працював у центральному уряді, а це означає, що він може зіштовхнутися з «крутою кривою навчання» в перші місяці своєї роботи, кажуть аналітики.

Втім, тісні зв'язки Лі з Сі (Лі був керівником апарату Сі в період з 2004 по 2007 рік, коли останній був секретарем партії у провінції Чжецзян) дадуть йому змогу досягти поставлених цілей, вважають аналітики.

Нагадаємо, 10 березня Загальнокитайські збори народних представників переобрали Сі Цзіньпіна на посаду голови Китайської народної республіки на третій п'ятирічний термін.