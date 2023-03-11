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Китай отримав нового прем’єра

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Китай отримав нового прем’єра
Лі Цян вступив на посаду прем’єра Державної ради Китаю
фото з відкритих джерел

Уряд Китаю очолив близький соратник лідера КНР Сі Цзіньпіна

Лі Цян, колишній очільник міського комітету Комуністичної партії Китаю у Шанхаї та близький соратник китайського лідера Сі Цзіньпіна, вступив на посаду прем’єра Державної ради (уряду) Китаю, що є другою за значущістю посадою в країні. Сі Цзіньпін поклав на нового главу уряду відповідальність за відродження економіки, яка постраждала від обмежень, пов'язаних з Covid-19. Про це повідомляє Reuters.

63-річний Лі Цян, широко відомий як прагматичний і дружній до бізнесу політик, стоїть перед непростим завданням підтримати нерівномірне відновлення Китаю в умовах глобальної нестабільності і слабкої довіри до уряду серед представників бізнесу.

Лі Цян вступає на посаду на тлі зростання напруженості у відносинах Китаю із Заходом через низку питань, зокрема на тлі дій США, спрямованих на блокування доступу Пекіна до ключових технологій, а також у той час, коли багато світових компаній диверсифікують ланцюги поставок, щоб збалансувати вплив Китаю через політичні ризики та перебої, спричинені пандемією Covid.

Лі Цян замінить Лі Кецяна, який йде у відставку після десяти років перебування на посаді прем’єра, протягом яких його роль неухильно зменшувалася, оскільки Сі посилював свою владу і скеровував другу за величиною економіку світу в більш державницьке русло.

Лі Цян - перший прем'єр-міністр з часів заснування Китайської Народної Республіки, який раніше не працював у центральному уряді, а це означає, що він може зіштовхнутися з «крутою кривою навчання» в перші місяці своєї роботи, кажуть аналітики.

Втім, тісні зв'язки Лі з Сі (Лі був керівником апарату Сі в період з 2004 по 2007 рік, коли останній був секретарем партії у провінції Чжецзян) дадуть йому змогу досягти поставлених цілей, вважають аналітики.

Нагадаємо, 10 березня Загальнокитайські збори народних представників переобрали Сі Цзіньпіна на посаду голови Китайської народної республіки на третій п'ятирічний термін.

Теги: Китай Сі Цзіньпін уряд

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