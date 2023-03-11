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Китай відправляв РФ запчастини для військових гелікоптерів – CNN

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Китай відправляв РФ запчастини для військових гелікоптерів – CNN
Гелікоптер Ми-171
фото: Мілітарний

Пекінський оборонний підрядник відправив щонайменше 12 вантажів російській підсанкційній компанії

Китай 2022 року постачав деталі для російських вертольотів військового призначення компанії з РФ, яка перебуває в санкційному списку США за причетність до війни проти України. Про це пише CNN.

У розпорядження журналістів потрапили митні документи, які свідчать, що протягом минулого року пекінський оборонний підрядник Poly Technologies відправив щонайменше 12 вантажів, зокрема деталі для гелікоптерів та радіообладнання класу «повітря–земля», російській фірмі, проти якої США ввели санкції за причетність до війни проти України

Зазначається, що більшість китайських деталей для гелікоптерів мали маркування для використання у багатоцільовому гелікоптері Мі-171Е. Три партії також були відзначені як деталі російського Мі-171Ш, військово-транспортного вертольота, який може бути оснащений озброєнням та використовувався у війні Росії проти України.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган прирівняв можливу майбутню військову підтримку Росії у війні проти України з постачанням Вашингтоном озброєнь для Тайваню.

Раніше Резніков розказав чи вступить Китай у війну.

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Теги: міністр санкції Китай партії документи

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