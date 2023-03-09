Як Китай розглядає війну в Україні у контексті геополітики?

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Чи розпочне він війну на Тайвані та як на це впливає війна в Україні?

Усе більше країн-сусідів Китаю посилюють співпрацю із США (Японія, Південна Корея, Філіпіни, Індія, Тайвань), і Китай втрачає свою геополітичну силу в Азійському регіоні. У зв'язку із ростом домінування США, Китай вибудовує всю свою інформаційно-медійну пропаганду, у тому числі щодо війни в Україні, проти Штатів. Навіть «Мирний план Китаю щодо України» спрямований саме проти США, у попередніх постах розбирала та роз'яснювала кожен пункт цього плану. У можливу допомогу Китаю зброєю росії я, насправді, не вірю. А от економічні взаємовідносини Китай-рф розглядаю у контексті тієї ж геополітичної та економічної боротьби з Америкою:

– Китай усвідомлює власні економічні ризики, адже США все більше спрямовують санкції проти китайських технологічних компаній, тому Китаю потрібен план Б ринків збуту;

– росія є тим самим планом Б, хоч і значно меншим порівняно із США та ЄС, де КНР може реалізовувати свою продукцію у разі, якщо санкції будуть ще жорсткішими;

– Індія та Китай – ключові покупці рашистських енергоресурсів, до того ж зараз дешевих, тому Китаю вигідна економічна співпраця із рф. У геополітичному плані поразка росії у війні не вигідна Китаю, оскільки це ще більше зміцнить геополітику США. Китаю вигідний мир в Україні саме у межах тих територій, куди наразі зайшла війна: бо так і росії перепаде та вона заспокоїться, і в інфраструктуру України можна вливати інвестиції для відбудови, і геополітична напруга у світі послабиться. У контексті Тайваню Китаю невигідна перемога України: відвоювання власних територій, тим більше Криму, оскільки уже сьогодні розповсюджена теорія «Тайвань – наступна Україна». Це посилить аналогії: Україна виграла війну – Тайвань за підтримки США також може отримати повну незалежність від Китаю, росія зазнала поразки – Китай може зазнати поразки у боротьбі за Тайвань, або ж опинитися під тиском потужних санкцій. Читайте також: Китай все більше привертає увагу і одночасно викликає критику

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