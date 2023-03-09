Головна Думки вголос Катерина Качан
search button user button menu button
Катерина Качан оглядачка

Як Китай розглядає війну в Україні у контексті геополітики?

glavcom.ua
фото з відкритих джерел

Чи розпочне він війну на Тайвані та як на це впливає війна в Україні?

  1. Усе більше країн-сусідів Китаю посилюють співпрацю із США (Японія, Південна Корея, Філіпіни, Індія, Тайвань), і Китай втрачає свою геополітичну силу в Азійському регіоні. У зв'язку із ростом домінування США, Китай вибудовує всю свою інформаційно-медійну пропаганду, у тому числі щодо війни в Україні, проти Штатів. Навіть «Мирний план Китаю щодо України» спрямований саме проти США, у попередніх постах розбирала та роз'яснювала кожен пункт цього плану.
  2. У можливу допомогу Китаю зброєю росії я, насправді, не вірю. А от економічні взаємовідносини Китай-рф розглядаю у контексті тієї ж геополітичної та економічної боротьби з Америкою:
    – Китай усвідомлює власні економічні ризики, адже США все більше спрямовують санкції проти китайських технологічних компаній, тому Китаю потрібен план Б ринків збуту;
    – росія є тим самим планом Б, хоч і значно меншим порівняно із США та ЄС, де КНР може реалізовувати свою продукцію у разі, якщо санкції будуть ще жорсткішими;
    – Індія та Китай – ключові покупці рашистських енергоресурсів, до того ж зараз дешевих, тому Китаю вигідна економічна співпраця із рф.
  3. У геополітичному плані поразка росії у війні не вигідна Китаю, оскільки це ще більше зміцнить геополітику США.
  4. Китаю вигідний мир в Україні саме у межах тих територій, куди наразі зайшла війна: бо так і росії перепаде та вона заспокоїться, і в інфраструктуру України можна вливати інвестиції для відбудови, і геополітична напруга у світі послабиться.
  5. У контексті Тайваню Китаю невигідна перемога України: відвоювання власних територій, тим більше Криму, оскільки уже сьогодні розповсюджена теорія «Тайвань – наступна Україна». Це посилить аналогії: Україна виграла війну – Тайвань за підтримки США також може отримати повну незалежність від Китаю, росія зазнала поразки – Китай може зазнати поразки у боротьбі за Тайвань, або ж опинитися під тиском потужних санкцій.
Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: перемога Південна Корея Японія санкції інвестиції війна Китай незалежність Індія Україна Тайвань росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Російській Федерації розгортається рух антифашистів-ополченців
Події у Брянській області: Кремль хоче набрати більше «гарматного м'яса»?
4 березня, 11:34
Мірошниченко: Що не пост, то починається
Треба заборонити їй говорити на публіці. Ведучий Нацвідбору на «Євробачення» – про Аліну Паш
3 березня, 14:18
Костянтин Ущаповський
Україна готова платити справедливу ціну за електроенергію – глава НКРЕКП
3 березня, 14:55
У чотирьох областях можливі аварійні відключення електроенергії
У чотирьох областях можливі аварійні відключення електроенергії
12 лютого, 11:29
Літак A-10 для підтримки наземних сил
ЗСУ назвали літак, який може змінити хід війни (фото, відео)
15 лютого, 11:00
ЗСУ завдають ворогу поблизу Бахмута великих втрат
За добу десятки бойових зіткнень. ЗСУ відзвітували про ситуацію в Бахмуті
15 лютого, 17:27
Стало відомо, що буде з пошкодженим внаслідок вибухів «Північним потоком»
Стало відомо, що буде з пошкодженим внаслідок вибухів «Північним потоком»
3 березня, 16:12
За даними The New York Times російські командири знали про сексуалізовані злочини своїх солдат і заохочували їх
Генсек ООН: Всі факти сексуалізованих злочинів армії РФ в Україні задокументовані
27 лютого, 15:49
Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр
Російська агресія ставить Китай у складне становище – Білий дім
4 березня, 03:11

Катерина Качан

Як Китай розглядає війну в Україні у контексті геополітики?
Як Китай розглядає війну в Україні у контексті геополітики?
Навіщо Китаю заява щодо мирного плану України?
Навіщо Китаю заява щодо мирного плану України?
Атака фейків. Про що пишуть в китайських медіа
Атака фейків. Про що пишуть в китайських медіа
Китай став на захист Ірану?
Китай став на захист Ірану?
Європа замерзне? Китайські ЗМІ транслюють путінську пропаганду
Європа замерзне? Китайські ЗМІ транслюють путінську пропаганду
Росія напала, але винні США? Про що пишуть китайські ЗМІ
Росія напала, але винні США? Про що пишуть китайські ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Чи зможе РФ окупувати нові території України? Розвідка США зробила прогноз
13K
У Києві прогримів потужний вибух
13K
Ракетна атака на Львівщину: п'ятеро загиблих (фото, відео)
9232
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8889
Масована ракетна атака: куди влучили окупанти (оновлено)
7625
Кличко повідомив про прильот у Києві

Новини

Столиця відновлює теплопостачання після атаки РФ: 300 будинків вже з опаленням
Сьогодні, 15:44
Окупанти вичерпають запас боєприпасів за 2-3 місяці – Генштаб
Сьогодні, 06:58
Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак
7 березня, 06:32
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
6 березня, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
6 березня, 06:30
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
4 березня, 10:53

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту