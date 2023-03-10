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Китайський парламент втретє переобрав Сі Цзіньпіна очільником КНР

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Китайський парламент втретє переобрав Сі Цзіньпіна очільником КНР

Сі Цзіньпін став першим в історії Китаю керівником, якого переобрали на третій термін

Загальнокитайські збори народних представників переобрали Сі Цзіньпіна на посаду голови Китайської народної республіки на третій п'ятирічний термін. Про це повідомило видання Сіньхуа.

Рішення було прийнято одноголосно на пленарному засіданні Загальнокитайських зборів народних представників у п'ятницю, 10 березня, вранці за місцевим часом.

Також було прийнято рішення про переобрання Сі Цзіньпіна головою Центральної військової ради КНР.

Нагадаємо, у жовтні минулого року на ХХ зʼїзді Комуністична партія Китаю втретє обрала Сі Цзіньпіна генсеком комуністичної партії Китаю на п’ятирічний термін.

До слова, цього тижня очільник КНР Сі Цзіньпін звинуватив Вашингтон у спробах ізоляції його країни та стримуванні її розвитку. Це відображає зростаюче розчарування правлячої Комуністичної партії тим, що її прагненню до процвітання та глобального впливу загрожують обмеження США на доступ до технологій, підтримка Тайваню та інші кроки, які Пекін розглядає як ворожі.

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Теги: парламент Сі Цзіньпін Китай

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