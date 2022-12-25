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Король Іспанії Філіп VI у різдвяній промові підтримав Україну

Альона Боженко
glavcom.ua
Король Іспанії Філіп VI у різдвяній промові підтримав Україну
Філіп VI висловив слова підтримки України
фото із відкритих джерел

Король Іспанії закликав продовжити підтримку українських біженців

Король Іспанії Феліпе VI у своєму різдвяному зверненні закликав продовжити підтримку українських біженців. Про це повідомляє Counting Stars.

У своєму зверненні він висловив слова підтримки Україні і заявив, що війна, так само, як і пандемія коронавірусу, значно впливають на економіку.

«Ми віддані підтримці українських біженців. Війна біля кордонів наших європейських партнерів і союзників, а отже, близько до нас, тому вона торкається не лише України. Війна має глобальне значення», – заявив Феліпе VI.

Зазначимо раніше, президент Німеччини Штайнмаєр у різдвяній промові закликав Україну до «справедливого миру». Глава німецької держави також закликав співгромадян і надалі виявляти солідарність з Україною.

Разом з тим у різдвяному зверненні згадати про Україну не забув і прем’єр Британії Ріші Суна. Він розмістив на своїй сторінці у Twitter різдвяний ролик зі словами на підтримку України.

 

Теги: війна Іспанія Україна

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