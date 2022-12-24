Штайнмаєр у різдвяній промові закликав Україну до «справедливого миру»

У різдвяній промові президент Німеччини говорив про Україну

Штайнмаєр закликав німців бути згуртованими та підтримувати українців

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у своєму різдвяному зверненні накреслив чіткі межі для мирної угоди України з Росією. Про це повідомляє Spiegel.

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Глава німецької держави також закликав співгромадян і надалі виявляти солідарність з Україною.

«Доки не настане мир, ми повинні підтримувати тих, хто зазнає нападів, погроз і страждань», – сказав федеральний президент у своїй попередньо записаній промові.

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Водночас, він накреслив чіткі межі для мирної угоди з Росією.

«Це має бути справедливий мир, який не винагороджує захоплення земель і не залишає людей в Україні на безчинства та насильство їхніх окупантів. Такий мир досі не відчутний», – сказав Штайнмаєр.

Федеральний президент також торкнувся економічних наслідків війни в Німеччині, зауваживши, що народ несе цей тягар, бо йому не байдужа доля українців і вони виявляють солідарність та людяність.

«Ми не піддалися паніці, ми не дозволили внести розкол у наші лави. Наша демократична держава полегшує тяжкий тягар для громадян і компаній, і багато хто в компаніях працює над тим, щоб вийти з кризи з новими силами», – сказав Штайнмаєр.

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Нагадаємо, раніше Штайнмаєр заявляв, що країни ЄС і США єдині в тому, що не може бути переговорів з Росією за спиною України.