Кремль анонсував поїздку Путіна на окупований Донбас

Сьогодні в російських ЗМІ ширилася інформація про те, що Пєсков нібито відвідав окупований Луганськ

Конкретних термінів в оточенні Путіна поки не називають

Російський диктатор Володимир Путін може поїхати на окупований Донбас. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, цитуючи заяву прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.

Утім, конкретних термінів в оточенні Путіна поки не називають. «Путін згодом відвідає Донбас, але поки що конкретних планів на таку поїздку немає», – зазначив Пєсков.

Зазначимо, сьогодні в російських ЗМІ ширилася інформація про те, що Пєсков нібито відвідав окупований Луганськ та сьогодні вночі повернувся до РФ. Повідомлялося, що речник Путіна нібито «проводив навчання для пресслужб та ЗМІ».

Нагадаємо, роаніше прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Путін має «великі плани щодо розвитку Донбасу» й вирушить туди, «коли час прийде».

Триває 259-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка і Новоселівське Луганської області та Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Кліщіївка, Майорськ, Новомихайлівка, Опитне, Павлівка, Первомайське, Соледар і Яковлівка на Донеччині.