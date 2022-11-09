США готуються до війни із РФ? Соратник Зеленського розповів про сигнал Путіну 

Кремль ще має можливість уникнути катастрофи, однак чи скористається він ним?

Останні декілька тижнів США стрімко нарощують сили, готуючись до можливого військового зіткнення з Росією. Також відбувається кратне нарощування чисельності військ країн НАТО поблизу кордонів з Росією, тож Кремль отримав недвозначний натяк: якщо рашисти не підуть дипломатичним шляхом і не припинять війну в Україні, то отримають відсіч від союзників. Так вважає народний депутат України Єгор Чернєв від фракції «Слуга народу».

Тиждень тому до Європи прибув атомний підводний човен Rhode Island оснащений 20 міжконтинентальними балістичними ракетами Trident II D5 з ядерними боєголовками. Слідом за ним на іспанську авіабазу Рота прибув американський літак «Судного дня» Boeing E-6 Mercury, який якраз і забезпечує резервну систему зв’язку з атомними підводними човнами, що несуть балістичні ракети. Крім того, він є повітряним командним постом об’єднаного стратегічного командування США.

Далі, вже у цьому місяці, до Європи прибуде американська авіаносна група на чолі з новим атомним авіаносцем USS Gerald Ford, який несе близько 90 літаків і гелікоптерів, включаючи винищувачі-бомбардувальники F-35C.

До цього, у жовтні, американці перекинули до Великобританії стратегічні бомбардувальники B-1B Lancer, а ще раніше, влітку – стратегічні бомбардувальники В-52, здатні нести ядерну зброю, та винищувачі F-22A Raptor.

«Все це супроводжується заявою голови Стратегічного командування США адмірала Чарльза Річарда про те, що вже незабаром може розпочатися велика війна, «такі випробування, яких не знали давно». Все це не дуже схоже на готовність США піти на поступки Росії та злити Україну, чи не правда? Скоріше навпаки, США розуміють, що війна з Росією стає все більш вірогідною, і розмови про початок переговорів з Україною – це сигнал Кремлю про те, що в них є останній шанс уникнути катастрофи. Фактично, Путіна ставлять перед вибором: або він вирішує проблему дипломатичним шляхом та йде на умови України, або до капітуляції його змусять військовою силою», – пише

Чернєв.

Якщо раптом комусь у Кремлі прийде в голову використати ядерну зброю, підірвати ЗАЕС чи створити якусь нову масштабну ескалацію – відповідь неодмінно буде. І відповідь жорстка.

«Вікно можливостей вийти з війни дипломатичним шляхом, забравшись з України, для РФ зачиняється. Настає час сплачувати рахунки», – йдеться в дописі.

Нагадаємо, днями постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила: Україна має сама керувати процесом перемовин з Росією, виходячи із заявлених Президентом Володимиром Зеленським принципів, а США будуть однозначно підтримувати такі її дипломатичні зусилля.