Пєсков анонсував поїздку Путіна на Донбас

Пєсков переконує, що робота на Донбасі ведеться активно

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Путін має «великі плани щодо розвитку Донбасу» й вирушить туди, «коли час прийде». Про це Пєсков сказав в інтерв’ю російським журналістам.

«Щодо поїздки президента, я не сумніваюся, що коли час прийде, то така поїздка відбудеться», - сказав він.

Пєсков додав, що о у Росії «плани щодо розвитку великі». Він змалював утопічну картину відновлення Донбасу. «І будівництво ведеться, і вводяться нові об'єкти, вживаються енергійні заходи для відновлення всіх систем життєзабезпечення – це і водопроводи, і енергопостачання, соціальні об'єкти», – заявив Пєсков.

Пєсков переконує, що робота на Донбасі ведеться активно, і «там працює багато-багато тисяч людей».

Нагадаємо, раніше Пєсков на всю Росію осоромив свою доньку. Під час виступу на освітньому марафоні, Пєсков розповів, як його дитина потрапила на гачок телефонних шахраїв.