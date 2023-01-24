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«Вибори» на окупованих територіях України: розсекречено задум Кремля

Ірина Глотова
glavcom.ua
«Вибори» на окупованих територіях України: розсекречено задум Кремля
У РФ розкрили особливості майбутніх виборів на анексованих територіях
www.rbc.ru

Відповідно до плану Кремля, більшість у «законодавчих зборах» та «муніципальних радах» анексованих територій має взяти «Єдина Росія»

Політичний блок адміністрації президента РФ розпочав підготовку до «виборів» до «регіональних парламентів» та «муніципальних рад» анексованих українських територій. Про це пише видання «Медуза».

Російська влада кілька разів переносила проведення «референдумів про приєднання до Росії» захоплених територій через успішні дії ЗСУ на фронті.  У Кремлі сподіваються, що зможуть провести місцеві «вибори» у вересні 2023 року.

Немає в Кремлі побоювань щодо можливих протестів у регіонах – за оцінкою влади, на цих територіях здебільшого залишилися проросійсько налаштовані жителі. Втім, достовірних даних, що підтверджують це, немає.

Як говорять джерела «Медузи», що близькі до адміністрації президента, у рамках підготовки до цієї «виборчої кампанії» Кремль вирішив «підсилити» проросійські адміністрації так званими «віце-губернаторами з політики», які зазвичай відповідають за перебіг виборів у регіонах.  Заступником «голови Запорізької області» став колишній віце-губернатор Севастополя Сергій Толмачов, котрий був одним із кураторів проведення «референдумів про приєднання до Росії» українських територій. В адміністрацію самопроголошеної ДНР було призначено Олександра Костомарова, який до того працював віце-губернатором Ульяновської, Архангельської, Липецької та Челябінської областей.

Наразі політичний блок адміністрації президента «проводить кастинг» на аналогічні посади у самопроголошеній ЛНР та частині Херсонської області, яка залишається під російською окупацією (понад 80% території регіону). Крім того, адміністрація президента шукає політтехнологів, які працюватимуть на «виборах». 

Також у Кремлі визначилися, хто куруватиме «виборчі кампанії». Цим куратором нібито стане співробітник кремлівського управління із забезпечення справ Держради В'ячеслав Смирнов, який до цього брав участь в організації референдумів на захоплених територіях.

Згідно із задумом влади РФ, більшість у «законодавчих зборах» та «муніципальних радах» анексованих територій має взяти «Єдина Росія», а інші парламентські партії отримають лише  один-два крісла. Типовими кандидатами на виборах, за словами співрозмовників, мають стати місцеві «статусні бюджетники». 

Нагадаємо, центрвиборчком РФ уже готується до початку президентської виборчої кампанії. Найближчі президентські вибори у РФ мають відбутися 17 березня 2024 року.

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Теги: росія Адміністрація Президента вибори партії влада путін

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