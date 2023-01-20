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У ЦВК Росії розповіли про особливості нових виборів президента

Ірина Глотова
glavcom.ua
У ЦВК Росії розповіли про особливості нових виборів президента
Володимир Путін готується до виборчих перегонів
фото: www.rbc.ua

Найближчі президентські вибори у РФ мають відбутися 17 березня 2024 року

Центрвиборчком РФ уже готується до початку президентської виборчої кампанії, заявила голова ЦВК Елла Памфілова російським ЗМІ.

«Звичайно, ми готуємось (до президентської кампанії). А як інакше?», – сказала вона журналістам.

За словами Памфілової, зараз проводиться робота з підготовки технічної бази, цифрової, методологічної, організаційної, кадрової.

«Закладаємо зараз із прицілом на президентську кампанію, тому що ми розуміємо, що таке вибори президента за нинішніх умов», –  зазначила вона.

Вибори президента в Росії очікуються навесні 2024 року. Чинний глава держави Володимир Путін ще не озвучив своє рішення щодо участі у них.

Політологи вважають, що новим моментом у майбутніх виборах стане прошарок людей, безпосередньо пов'язаних з війною в Україні, – це солдати, які брали участь у «спеціальній воєнній операції», а також їхні сім'ї, а особливе значення у майбутніх виборах буде відведене окупованим Росією територіям України.

Раніше російські ЗМІ писали, що влада країни-агресорки розпочала наради щодо президентської кампанії 2024 року, яка буде підлаштована під російського диктатора Володимира Путіна. Як зазначає видання «Медуза», «спаринг-партнерами» Путіна стануть представники парламентських партій. «Ліберальних кандидатів не буде, навіть для вигляду».

Співрозмовники видання кажуть, що чергова путінська кампанія будуватиметься навколо «антизахідних» наративів. Путін, як завжди, буде говорити про «повернення величі Росії, боротьбу із Заходом і багатополярний світ».

Нагадаємо, нещодавно президент Росії Володимир Путін звернувся до мешканців РФ із новими виправданнями війни. Диктатор у своїй промові в Санкт-Петербурзі розповів про російські «історичні території» й «неонацистів».

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Теги: вибори путін

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