У ЦВК Росії розповіли про особливості нових виборів президента

Найближчі президентські вибори у РФ мають відбутися 17 березня 2024 року

Центрвиборчком РФ уже готується до початку президентської виборчої кампанії, заявила голова ЦВК Елла Памфілова російським ЗМІ.

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«Звичайно, ми готуємось (до президентської кампанії). А як інакше?», – сказала вона журналістам.

За словами Памфілової, зараз проводиться робота з підготовки технічної бази, цифрової, методологічної, організаційної, кадрової.

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«Закладаємо зараз із прицілом на президентську кампанію, тому що ми розуміємо, що таке вибори президента за нинішніх умов», – зазначила вона.

Вибори президента в Росії очікуються навесні 2024 року. Чинний глава держави Володимир Путін ще не озвучив своє рішення щодо участі у них.

Політологи вважають, що новим моментом у майбутніх виборах стане прошарок людей, безпосередньо пов'язаних з війною в Україні, – це солдати, які брали участь у «спеціальній воєнній операції», а також їхні сім'ї, а особливе значення у майбутніх виборах буде відведене окупованим Росією територіям України.

Раніше російські ЗМІ писали, що влада країни-агресорки розпочала наради щодо президентської кампанії 2024 року, яка буде підлаштована під російського диктатора Володимира Путіна. Як зазначає видання «Медуза», «спаринг-партнерами» Путіна стануть представники парламентських партій. «Ліберальних кандидатів не буде, навіть для вигляду».

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Співрозмовники видання кажуть, що чергова путінська кампанія будуватиметься навколо «антизахідних» наративів. Путін, як завжди, буде говорити про «повернення величі Росії, боротьбу із Заходом і багатополярний світ».

Нагадаємо, нещодавно президент Росії Володимир Путін звернувся до мешканців РФ із новими виправданнями війни. Диктатор у своїй промові в Санкт-Петербурзі розповів про російські «історичні території» й «неонацистів».