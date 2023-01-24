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Болгарія вкотре йде на дострокові парламентські вибори

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Болгарія вкотре йде на дострокові парламентські вибори
фото ілюстративне

Найбільш вірогідною датою розпуску парламенту є 2 лютого, а виборів – 2 квітня

У Болгарії будуть проведені дострокові парламентські вибори. Про це стало відомо після того, як Болгарська соціалістична партія повернула президенту Румену Радеву невиконаний мандат на формування уряду. Про це повідомляє кореспондент «Главкому». 

Таким чином, це вже буде п’ята поспіль парламентська кампанія в країні протягом останніх двох років. Очікується, що вибори відбудуться 2 квітня.

У понеділок лідер БСП Корнелія Нінова повернула невиконаний третій мандат президенту Румену Радеву. Рішення про повернення мандата було прийнято після того, як стало ясно, що партія не може набрати більшості для формування уряду. 

Після рішення соціалістів повернути мандат, президент Румен Радев повинен видати указ про розпуск парламенту і призначити нові вибори. Очікується, що він це зробить сьогодні після зустрічі з керівництвом ЦВК, на якій мають бути визначені необхідні терміни організації виборів. Найбільш вірогідною датою розпуску парламенту є 2 лютого, а виборів – 2 квітня.

Розпуск парламенту і призначення нових виборів також означає, що Румен Радев продовжить керувати країною через свій тимчасовий уряд принаймні ще кілька місяців поки не буде створено новий уряд.

Раніше експрем’єр Болгарії пояснив, як його країна впливає на хід війни з Росією.

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Теги: Болгарія вибори президент Румен Радев

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