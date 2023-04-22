Кремль намагається створити в Німеччині антиукраїнський рух – ЗМІ

Кремль намагається послабити підтримку Києва Німеччиною

Російські офіційні особи контактували з представниками німецької правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини», а також німецьких «лівих» з метою створити в Німеччині антиукраїнські настрої та послабити підтримку Києва. Про це повідомила у п'ятницю, 21 квітня, американська газета The Washington Post.

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WP стверджує, що її розпорядження є отримані від розвідки однієї з європейських країн документи, в яких зафіксовано конкретні внутрішні розпорядження Кремля про необхідність «зосередитися на Німеччині» з метою посилення критичних настроїв щодо постачання зброї Києву.

У The Washington Post немає документів, які б вказували на безпосередні зустрічі представників російської влади з німецькими політичними силами, але звіти відповідальних осіб показують, що в контакті з росіянами перебували кілька членів партії «Альтернатива для Німеччини», а також як мінімум одна людина, близька до розкритикованої в Німеччині представниці Лівою партії Сари Вагенкнехт, пише WP.

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За даними газети, плани створення антиукраїнських настроїв у Німеччині активно обговорювалися в Кремлі з липня по листопад 2022 року, і у вересні один із доповідачів висунув ініціативу об'єднання німецьких правих популістів та окремих представників «лівих» під гаслами, які критикують допомогу Києву у веденні військових дій.

The Washington Post називає як одного із кураторів ініціативи першого заступника глави адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка. За даними WP, той вимагав, щоб частка німецьких громадян, які виступають за покращення відносин Німеччини з Росією, підвищилася щонайменше на 10% за три місяці.

Голова фракції «Альтернативи для Німеччини» у німецькому бундестазі Тіно Хрупалла заявив, що твердження про співпрацю представників його партії з владою РФ не відповідають дійсності. Вагенкнехт у коментарі ЗМІ також заперечувала взаємодію з Кремлем.