Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль намагається створити в Німеччині антиукраїнський рух – ЗМІ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Кремль намагається створити в Німеччині антиукраїнський рух – ЗМІ
У Кремлі активно обговорюються плани створення антиукраїнських настроїв у Німеччині
фото з відкритих джерел

Кремль намагається послабити підтримку Києва Німеччиною

Російські офіційні особи контактували з представниками німецької правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини», а також німецьких «лівих» з метою створити в Німеччині антиукраїнські настрої та послабити підтримку Києва. Про це повідомила у п'ятницю, 21 квітня, американська газета The Washington Post.

WP стверджує, що її розпорядження є отримані від розвідки однієї з європейських країн документи, в яких зафіксовано конкретні внутрішні розпорядження Кремля про необхідність «зосередитися на Німеччині» з метою посилення критичних настроїв щодо постачання зброї Києву.

У The Washington Post немає документів, які б вказували на безпосередні зустрічі представників російської влади з німецькими політичними силами, але звіти відповідальних осіб показують, що в контакті з росіянами перебували кілька членів партії «Альтернатива для Німеччини», а також як мінімум одна людина, близька до розкритикованої в Німеччині представниці Лівою партії Сари Вагенкнехт, пише WP.

За даними газети, плани створення антиукраїнських настроїв у Німеччині активно обговорювалися в Кремлі з липня по листопад 2022 року, і у вересні один із доповідачів висунув ініціативу об'єднання німецьких правих популістів та окремих представників «лівих» під гаслами, які критикують допомогу Києву у веденні військових дій.

The Washington Post називає як одного із кураторів ініціативи першого заступника глави адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка. За даними WP, той вимагав, щоб частка німецьких громадян, які виступають за покращення відносин Німеччини з Росією, підвищилася щонайменше на 10% за три місяці.

Голова фракції «Альтернативи для Німеччини» у німецькому бундестазі Тіно Хрупалла заявив, що твердження про співпрацю представників його партії з владою РФ не відповідають дійсності. Вагенкнехт у коментарі ЗМІ також заперечувала взаємодію з Кремлем.

Теги: росія Німеччина Україна війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кошти спрямуюються на розбудову промислового потенціалу України
Німеччина виділить Україні три млн євро: на що підуть кошти
Сьогодні, 06:47
Міністр оборони Німеччини припустив, як Україна може виграти війну
Міністр оборони Німеччини припустив, як Україна може виграти війну
Вчора, 08:09
20 квітня 2023 року Єнс Столтенберг прибув з візитом до Києва
Коли Україна вступить до НАТО? Міністр оборони Німеччини дав прогноз
Вчора, 06:28

Політика

Президент Бразилії відповів на пропозицію відвідати Україну
Президент Бразилії відповів на пропозицію відвідати Україну
Поставки російської зброї до Індії зупинилися: названо причини
Поставки російської зброї до Індії зупинилися: названо причини
Кремль намагається створити в Німеччині антиукраїнський рух – ЗМІ
Кремль намагається створити в Німеччині антиукраїнський рух – ЗМІ
Німеччина виділить Україні три млн євро: на що підуть кошти
Німеччина виділить Україні три млн євро: на що підуть кошти
Навіщо Пригожин закликав Путіна припинити війну: оцінка ISW
Навіщо Пригожин закликав Путіна припинити війну: оцінка ISW
Данія та Швеція спільно супроводжували російський літак над Балтійським морем
Данія та Швеція спільно супроводжували російський літак над Балтійським морем

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Журналісти з'ясували особу громадянина РФ, який влаштовує провокації у Лаврі (фото)
18K
У Києві пройшло прощання із загиблим Олегом Барною (відео)
16K
У Києві пройшло прощання із екснардепом Олегом Барною та командиром Валерієм Дороховим (фото)
11K
Масштабна повітряна тривога тривала 30 хвилин
9808
Окупанти запустили «Шахеди». У кількох областях оголошена повітряна тривога
7234
Митрополит Павло знайшов виправдання, чому не заряджає електронний браслет

Новини

У Києві пройшло прощання із екснардепом Олегом Барною та командиром Валерієм Дороховим (фото)
Вчора, 14:25
Запеклі бої за Бахмут і висока загроза ракетних ударів: дані Генштабу
Вчора, 06:40
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
19 квiтня, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
19 квiтня, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
19 квiтня, 03:02
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
19 квiтня, 01:25

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту