Головна Світ Політика
search button user button menu button

Німеччина виділить Україні три млн євро: на що підуть кошти

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Німеччина виділить Україні три млн євро: на що підуть кошти
Кошти спрямуюються на розбудову промислового потенціалу України
фото з відкритих джерел

ФРН долучилася до фінансування проєкту, який стосується, зокрема, сфер промисловості, енергоефективності, циркулярної економіки та «зеленої» енергетики України

Уряд Німеччини та Організація Об'єднаних Націй із промислового розвитку (UNIDO) 21 квітня підписали угоду про виділення ФРН трьох млн євро на проєкт «Розбудова промислового потенціалу, політика та діагностика для зеленого відновлення України». Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк, передає «Укрінформ».

«Україна вдячна Німеччині за внесок у сумі три млн євро для фінансування проєкту UNIDO. Маємо розпочати відбудову України вже зараз, не чекаючи на завершення агресивної війни Росії проти нашої держави», – наголосив постпред.

Як зазначається, цей проєкт передбачає дослідження та діагностику у сфері промисловості, підготовку рекомендації щодо вдосконалення та планування, зокрема у сферах енергоефективності, циркулярної економіки, «зеленої» енергетики, покращення стандартів якості тощо.

Проєкт допоможе визначити необхідні технології, які будуть застосовуватися під час відбудови, та стане базою для майбутньої глобальної Програми ЮНІДО з зеленого відновлення та післявоєнного будівництва для інклюзивного та сталого промислового розвитку в Україні.

Нагадаємо, що Світовий банк стане одним із ключових партнерів у відновленні України. Він профінансує щонайменше три проєкти для відбудови нашої країни. 

Раніше повідомлялося, що відновлення України почнеться вже цього року. Для відповідних проєктів країна потребує понад $14 млрд.

Теги: промисловість фінансування Німеччина Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Карта є візією майбутнього устрою построссійського простору
Які території втратить Росія після війни. Що з ними робити
Вчора, 13:53
На прем’єрі в Києві
В прокаті стартував містичний трилер, в якому передбачили вторгнення Росії в Україну
20 квiтня, 22:53
Окрім підтвердження особи, експертиза зможе надавати висновки щодо моральних збитків громадян, які перебували в полоні
Україна розробляє новий спосіб верифікації військовополонених
19 квiтня, 20:35

Політика

Німеччина виділить Україні три млн євро: на що підуть кошти
Німеччина виділить Україні три млн євро: на що підуть кошти
Навіщо Пригожин закликав Путіна припинити війну: оцінка ISW
Навіщо Пригожин закликав Путіна припинити війну: оцінка ISW
Данія та Швеція спільно супроводжували російський літак над Балтійським морем
Данія та Швеція спільно супроводжували російський літак над Балтійським морем
Португалія передасть Україні бронемашини: названо кількість
Португалія передасть Україні бронемашини: названо кількість
Китай створює кіберзброю для захоплення супутників США – ЗМІ
Китай створює кіберзброю для захоплення супутників США – ЗМІ
Фінляндія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні: деталі
Фінляндія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Журналісти з'ясували особу громадянина РФ, який влаштовує провокації у Лаврі (фото)
18K
У Києві пройшло прощання із загиблим Олегом Барною (відео)
15K
Стаж для пенсії та страхові внески: Пенсійний фонд назвав важливий нюанс
15K
У Києві пройшло прощання із екснардепом Олегом Барною та командиром Валерієм Дороховим (фото)
11K
Масштабна повітряна тривога тривала 30 хвилин
8246
Окупанти запустили «Шахеди». У кількох областях оголошена повітряна тривога

Новини

У Києві пройшло прощання із екснардепом Олегом Барною та командиром Валерієм Дороховим (фото)
Вчора, 14:25
Запеклі бої за Бахмут і висока загроза ракетних ударів: дані Генштабу
Вчора, 06:40
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
19 квiтня, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
19 квiтня, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
19 квiтня, 03:02
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
19 квiтня, 01:25

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту