Німеччина виділить Україні три млн євро: на що підуть кошти

ФРН долучилася до фінансування проєкту, який стосується, зокрема, сфер промисловості, енергоефективності, циркулярної економіки та «зеленої» енергетики України

Уряд Німеччини та Організація Об'єднаних Націй із промислового розвитку (UNIDO) 21 квітня підписали угоду про виділення ФРН трьох млн євро на проєкт «Розбудова промислового потенціалу, політика та діагностика для зеленого відновлення України». Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк, передає «Укрінформ».

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«Україна вдячна Німеччині за внесок у сумі три млн євро для фінансування проєкту UNIDO. Маємо розпочати відбудову України вже зараз, не чекаючи на завершення агресивної війни Росії проти нашої держави», – наголосив постпред.

Як зазначається, цей проєкт передбачає дослідження та діагностику у сфері промисловості, підготовку рекомендації щодо вдосконалення та планування, зокрема у сферах енергоефективності, циркулярної економіки, «зеленої» енергетики, покращення стандартів якості тощо.

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Проєкт допоможе визначити необхідні технології, які будуть застосовуватися під час відбудови, та стане базою для майбутньої глобальної Програми ЮНІДО з зеленого відновлення та післявоєнного будівництва для інклюзивного та сталого промислового розвитку в Україні.

Нагадаємо, що Світовий банк стане одним із ключових партнерів у відновленні України. Він профінансує щонайменше три проєкти для відбудови нашої країни.

Раніше повідомлялося, що відновлення України почнеться вже цього року. Для відповідних проєктів країна потребує понад $14 млрд.