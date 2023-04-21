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Коли Україна вступить до НАТО? Міністр оборони Німеччини дав прогноз

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Коли Україна вступить до НАТО? Міністр оборони Німеччини дав прогноз
20 квітня 2023 року Єнс Столтенберг прибув з візитом до Києва
фото з відкритих джерел

Пісторіус зазначив, що рішення про вступ України до НАТО повинно ухвалюватися з холодною головою та гарячим серцем

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відкинув ідею про швидкий вступ України до НАТО, пояснивши, що такі рішення не повинні прийматися лише з почуття солідарності.

За його словами, у Києві обізнані про ситуацію з ухваленням рішення щодо цього.

«Двері трошки привідкрилися, проте зараз не час, щоб вирішувати (це питання – ред.)», – сказав Пісторіус в інтерв'ю телеканалу ZDF, що вийшло в ефір пізно ввечері в четвер.

Як вважає німецький міністр, якого цитує Reuters, рішення про вступ України до НАТО не може бути прийняте просто через почуття солідарності, але «з холодною головою та гарячим серцем».

«Ніяк не навпаки», – додав Пісторіус.

На черговій зустрічі Контактної групи країн-союзниць України, яка пройде в п'ятницю на американській авіабазі «Рамштайн» у Німеччині, питання про вступ України до НАТО чи Європейський Союз не порушуватиметься, повідомив глава німецького міноборони.

Коментарі Пісторіуса пролунали на тлі першого з початку повномасштабного російського вторгнення візиту генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга до Києва, під час якого він запросив президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО у липні у Вільнюсі. Як заявив Столтенберг, питання про членство України в НАТО та гарантії безпеки для неї будуть одними з найважливіших на порядку денному саміту.

Під час Міжнародного саміту міст і регіонів, який відбувся 19-20 квітня у Києві, Столтенберг запевнив Україну, що має сильних друзів, серед яких і НАТО.

«Якщо ви будете чогось потребувати, ми будемо поруч», – наводить його слова пресслужба президента України.

«Найважливіше – нам потрібно зробити все, щоб Росія ніколи більше не воювала з Україною. І НАТО зараз працює над багаторічною ініціативою підтримки України. Це допоможе вам перейти від епохи радянської доктрини до стандартів та політики НАТО та поставить Україну на гідне місце у євроатлантичній родині. Українське майбутнє – в НАТО», – запевнив Столтенберг.

Водночас президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні в четвер, що ні більшість українців, ні європейців, ні жителів усього простору НАТО не зрозуміють лідерів альянсу, якщо на саміті у Вільнюсі не прозвучить політичне запрошення для України вступити до НАТО.

Теги: НАТО Україна Німеччина Єнс Столтенберг

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