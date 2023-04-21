Міністр оборони Німеччини припустив, як Україна може виграти війну

Пісторіус зазначив, що вести переговори про повернення до кордонів станом на 23 лютого 2022 року або 1991 року, повинна визначати сама суверенна держава Україна

Повернути окуповані Росією території можна і шляхом переговорів, але коли і як їх починати Україна має вирішувати самостійно. Про це завив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в ефірі ZDF.

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Україна має перемогти країну-агресорку у війні, Росія не повинна досягнути успіху. При цьому таке агресивне повномасштабне вторгнення не повинно зійти РФ з рук.

Проте досягнути перемоги над російськими окупантами можна не лише на полі бою. «Ідеально було б, якби ми змогли добитися мирової угоди, або вихід росіян призвів до того, що в Україну повернулися б всі свої території. Це має бути метою, а як її буде досягнуто – інше питання», – сказав міністр оборони Німеччини.

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Пісторіус зазначив, що вести переговори про повернення до кордонів станом на 23 лютого 2022 року або 1991 року, повинна визначати сама суверенна держава Україна. І також вона сама повинна визначати коли починати мирні переговори, за яких умов і з якою метою.

Пісторіус наголосив, що Німеччина та інші держави-партнери при цьому підтримуватимуть Україну стільки, скільки знадобиться. Він додав, що важливо підтримувати Україну, щоб вона швидко отримувала те, чого потребує.

Нагадаємо, Борис Пісторіус відкинув ідею про швидкий вступ України до НАТО, пояснивши, що такі рішення не повинні прийматися лише з почуття солідарності.