Головна Світ Політика
search button user button menu button

Міністр оборони Німеччини припустив, як Україна може виграти війну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міністр оборони Німеччини припустив, як Україна може виграти війну
фото скріншот відео

Пісторіус зазначив, що вести переговори про повернення до кордонів станом на 23 лютого 2022 року або 1991 року, повинна визначати сама суверенна держава Україна

Повернути окуповані Росією території можна і шляхом переговорів, але коли і як їх починати Україна має вирішувати самостійно. Про це завив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в ефірі ZDF.

Україна має перемогти країну-агресорку у війні, Росія не повинна досягнути успіху. При цьому таке агресивне повномасштабне вторгнення не повинно зійти РФ з рук.

Проте досягнути перемоги над російськими окупантами можна не лише на полі бою. «Ідеально було б, якби ми змогли добитися мирової угоди, або вихід росіян призвів до того, що в Україну повернулися б всі свої території. Це має бути метою, а як її буде досягнуто – інше питання», – сказав міністр оборони Німеччини.

Пісторіус зазначив, що вести переговори про повернення до кордонів станом на 23 лютого 2022 року або 1991 року, повинна визначати сама суверенна держава Україна. І також вона сама повинна визначати коли починати мирні переговори, за яких умов і з якою метою.

Пісторіус наголосив, що Німеччина та інші держави-партнери при цьому підтримуватимуть Україну стільки, скільки знадобиться. Він додав, що важливо підтримувати Україну, щоб вона швидко отримувала те, чого потребує.

Нагадаємо,  Борис Пісторіус відкинув ідею про швидкий вступ України до НАТО, пояснивши, що такі рішення не повинні прийматися лише з почуття солідарності.

Теги: війна відео переговори Україна держава міністр Німеччина росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Будапешт заявив, що на Закарпатті утискають права угорської меншини. Обмудсмен відреагував
Будапешт заявив, що на Закарпатті утискають права угорської меншини. Обмудсмен відреагував
21 березня, 20:50
На Волині жінка намагалася продати немовля за $30 тис. (фото)
На Волині жінка намагалася продати немовля за $30 тис. (фото)
24 березня, 12:30
міністр оборони Хорватії Маріо Баножич
Хорватія планує передати Україні гелікоптери Мі-8 – міністр оборони (відео)
29 березня, 22:16
Raiffeisen Bank визначився з подальшим веденням бізнесу у Росії
Raiffeisen Bank визначився з подальшим веденням бізнесу у Росії
30 березня, 13:39
Російські окупанти щодня зазнають значних втрат
Серед поранених окупантів різко зросла смертність: названо причини
24 березня, 06:35
Контрнаступ ЗСУ буде на кількох напрямках. Резніков назвав терміни
Контрнаступ ЗСУ буде на кількох напрямках. Резніков назвав терміни
29 березня, 15:22
Московський патріархат блокує роботу комісії на території Лаври (відео)
Московський патріархат блокує роботу комісії на території Лаври (відео)
30 березня, 10:45
Росіяни обстріляли комунальну установу та підприємство. 
Авіація загарбників атакувала Сумщину і Чернігівщину (фото)
16 квiтня, 00:56
«Вагнерівці» зізнались у звірствах в Україні: Офіс генпрокурора розпочав перевірку
«Вагнерівці» зізнались у звірствах в Україні: Офіс генпрокурора розпочав перевірку
17 квiтня, 21:04

Політика

Міністр оборони Німеччини припустив, як Україна може виграти війну
Міністр оборони Німеччини припустив, як Україна може виграти війну
G7 може повністю змінити існуючий режим санкцій проти Росії: деталі
G7 може повністю змінити існуючий режим санкцій проти Росії: деталі
Коли Україна вступить до НАТО? Міністр оборони Німеччини дав прогноз
Коли Україна вступить до НАТО? Міністр оборони Німеччини дав прогноз
Австрія заморозила російські активи на майже два млрд євро
Австрія заморозила російські активи на майже два млрд євро
Група «Вагнер» просила зброю в Китаю – ЗМІ
Група «Вагнер» просила зброю в Китаю – ЗМІ
Глава угорського МЗС виступив за мир на тлі провокативної мапи «Великої Угорщини» (фото)
Глава угорського МЗС виступив за мир на тлі провокативної мапи «Великої Угорщини» (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Путін визнав: заможні українці першими втікають від «русского міра» (відео)
72K
Зіткнулись на глибині: іранський підводний човен змусив спливти американський
16K
Атака дронів: влада назвала кількість збитих під Києвом «Шахедів»
14K
Викрадення Ірини Білик
8398
Священник відмовився від мобілізації через «матюки на емблемах ЗСУ»
7385
Затримання палкої захисниці УПЦ МП Кохановської: з’явилося відео

Новини

Запеклі бої за Бахмут і висока загроза ракетних ударів: дані Генштабу
Сьогодні, 06:40
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
19 квiтня, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
19 квiтня, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
19 квiтня, 03:02
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
19 квiтня, 01:25
Сили ППО знешкодили сім російських дронів у районі Запоріжжя та Дніпра
19 квiтня, 01:12

Прес-релізи

У Київському Театрі Драматургів відбудеться прем’єра вистави «Невишневий сад»
У Київському Театрі Драматургів відбудеться прем’єра вистави «Невишневий сад»
20 квiтня, 15:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту