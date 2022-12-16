Формула миру. Кремль знайшов, за що похвалити Кіссінджера

Американський політик запропонував зберегти Росію як державу

Кремль із великою цікавістю розгляне статтю колишнього держсекретаря США Генрі Кіссінджера щодо проблем європейської безпеки через загрозу нової світової війни, у якій ексдипломат запропонував формулу миру між РФ та Україною. Таку заяву зробив путінський прессекретар Дмитро Пєсков, при цьому похваливши американського політика за його досвід та талант. Про це повідомило пропагандистське видання «Комсомольская правда».

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«Талант, опыт и экспертиза Киссинджера востребованы всегда, особенно они востребованы в таких острых ситуациях. Мы с большим интересом ознакомимся с этим материалом. Пока, к сожалению, такой возможности не было», – зазначив російський державний діяч.

Із цього приводу у терориста й воєнного злочинця Ігоря Гіркіна-Стрєлкова розпочалася справжня істерика. Він назвав Кіссінджера затятим русофобом та одним із ідеологів розпаду СРСР, а також вилаяв російську владу на чолі з Путіним.

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«Кремлёвские гномы настолько давно демонстрируют отсутствие собственных мозгов, что попытки «занять немного мыслей на стороне» – с их стороны уже огромный шаг к развитию. Если в Кремле снова купятся на «слюнявый фантик от конфетки» и пойдут на какой-нибудь очередной «формат» или «сделку», то шансы «досрочно попасть в Гаагу» (то есть гораздо быстрее, чем при движении к ней в настоящее время) у президента и части его окружения – существенно возрастут», – заявив Гіркін.

Нагадаємо, напередодні Генрі Кіссінджер розповів про об’єднання України з НАТО та повернення до кордонів 24 лютого, а також запропонував формулу миру між Україною та РФ.

Як відомо, Кіссінджер заявляв, що російсько-українська війна має завершитися за столом переговорів, і застеріг від спроб тиснути на Київ, щоб домогтися територіальних поступок Москві – «американський адвокат» Путіна оприлюднив нові меседжі.

Раніше політик дотримувався дещо іншої точки зору. Виступаючи по відеозв'язку на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у травні, Кіссінджер закликав дослухатися до Росії, а Україні змиритися із втратою територій.

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До слова, Генрі Кіссінджер вважає, що ситуація навколо війни Росії проти України є небезпечнішою, ніж було під час холодної війни. Водночас він переконаний, що західні країни зможуть утримати російського диктатора Володимира Путіна від застосування ядерної зброї.