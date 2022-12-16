Формула миру між Україною та РФ: п'ять заяв «американського адвоката» Путіна

Американський політик розповів про об’єднання України з НАТО, а також запропонував формулу миру

Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер вважає, що Російська Федерація повинна вивести свої війська з територій, які Україна контролювала станом на 24 лютого. Крім того, мирний процес повинен неодмінно пов’язати Україну з НАТО. Про це ексдипломат написав у колонці із красномовною назвою «Як уникнути нової світової війни» для The Spectator.

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Україна й НАТО

На думку Кіссінджера, після завершення війни Україна обов’язково повинна стати невід’ємною частиною системи безпеки НАТО, оскільки нейтралітет Києва більше не має сенсу. ЗСУ, вважає автор, наразі є однією з найсильніших армій на європейському континенті.

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«Україна вперше в новітній історії стала великою державою Центральної Європи. За допомогою своїх союзників і під натхненням свого президента Володимира Зеленського Україна поставила в глухий кут російські сили, які нависли над Європою з часів Другої світової війни», – зазначив Генрі Кіссінджер.

• Повернення кордонів

Політик переконаний, що першочерговою передумовою мирного процесу повинно стати повернення стану речей, який існував між Росією та Україною наприкінці лютого. Він вважає, що РФ повинна відмовитися від своїх загарбницьких планів, але розуміє, що Путін не віддасть окуповану частину Донбасу та Крим.

Кіссінджер припускає, що переговори щодо цих територій можна буде розпочати вже після остаточного припинення вогню. Крім того, він пропонує провести там референдуми під наглядом міжнародних спостерігачів у разі, якщо повернення до кордонів, які існували до 24 лютого, не вдасться досягти іншим способом.

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• Вільна Україна

Колишній дипломат бачить результатом переговорів між сторонами остаточне підтвердження свободи України, а також встановлення нової міжнародної структури, яка регулюватиме відносини у Центральній та Східній Європі. Кіссінджер впевнений, що Росія теж повинна знайти у ній своє місце.

• Могутня Росія?

Завершальним пунктом концепції миру ексдержсекретар визначає збереження РФ як міцної держави, оскільки, на його думку, вона історично «вносила вирішальний вклад у глобальні баланс та рівновагу». До того ж військові невдачі Росії не знищили її глобальної ядерної міцності, дозволяючи їй загрожувати ескалацією в Україні.

• Два компоненти миру та порядку

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«Прагнення до миру та порядку має два компоненти, які іноді вважаються суперечливими: прагнення до елементів безпеки та вимога актів примирення. Якщо ми не зможемо досягти обох, ми не зможемо досягти жодного. Шлях дипломатії може здатися складним і неприємним. Але просування до цього вимагає як бачення, так і сміливості, щоб розпочати подорож», – підсумував державний діяч.

Раніше Кіссінджер заявляв, що російсько-українська війна має завершитися за столом переговорів, і застеріг від спроб тиснути на Київ, щоб домогтися територіальних поступок Москві – «американський адвокат» Путіна оприлюднив нові меседжі.

Раніше політик дотримувався дещо іншої точки зору. Виступаючи по відеозв'язку на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у травні, Кіссінджер закликав дослухатися до Росії, а Україні змиритися із втратою територій.

До слова, Генрі Кіссінджер вважає, що ситуація навколо війни Росії проти України є небезпечнішою, ніж було під час холодної війни. Водночас він переконаний, що західні країни зможуть утримати російського диктатора Володимира Путіна від застосування ядерної зброї.

Як відомо, нещодавно Зеленський розповів, чим має завершитися війна. Президент нагадав, що Україна обміняла свою ядерну зброю на гарантії безпеки.