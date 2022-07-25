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    Політика

    Сьогодні ситуація небезпечніша, ніж під час холодної війни – Кіссінджер

    Генрі Кіссінджер вірить, що західні країни зможуть утримати Путіна від застосування ядерної зброї - Сьогодні ситуація небезпечніша, ніж під час холодної війни – Кіссінджер
    Генрі Кіссінджер вірить, що західні країни зможуть утримати Путіна від застосування ядерної зброї
    фото з відкритих джерел

    Учасникам конфлікту доступні технології, складніші, ніж вони були за часів холодної війни

    Колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер вважає, що ситуація навколо війни Росії проти України є небезпечнішою, ніж було під час холодної війни. Водночас він переконаний, що західні країни зможуть утримати російського диктатора Володимира Путіна від застосування ядерної зброї. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу ZDF.

    Кіссінджер зазначив, що нинішня ситуація «складніша і тому, можливо, небезпечніша», ніж у холодну війну.

    «Тут треба враховувати, що технології, доступні всім противникам, ще складніші й складніші, ніж були за часів холодної війни. Лідерські навички, які необхідні зараз, також повинні бути більш складними і вимогливими. І так, ситуація складніша і, отже, більш небезпечна у довгостроковій перспективі», – сказав він.

    Колишній держсекретар США зазначив, що застосування ядерної зброї Путіним призведе до «перетину розділової лінії, за якою буде дуже важко провести будь-які кордони».

    «Це загроза, з якою країни стикаються вже 80 років. І за 80 років існування ядерної зброї ніхто не захотів перетнути цю межу. Якби це було так, Захід мав би відреагувати – і таким чином, щоб стало ясно і зрозуміло всім, що ядерна зброя не буде терпимою, як звичайна зброя та збройні сили. Я наводжу те, що зробило б переговори, так би мовити, неможливими», – заявив він.

    Кіссінджер вірить, що Захід зможе стримати Путіна від застосування ядерної зброї.

    Нагадаємо, раніше колишній головнокомандувач силами НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс висловив припущення, що ризик застосування російським диктатором Володимиром Путін ядерної зброї невеликий. Більш ймовірним є те, що він вдасться до використання хімічної.

    У Інституті вивчення війни вважають, що президент РФ Володимир Путін може використати ядерну загрозу для стримування контрнаступу України на анексовані території.

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    Теги: росія війна путін ядерна зброя Україна #stoprussia
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    Сьогодні ситуація небезпечніша, ніж під час холодної війни – Кіссінджер