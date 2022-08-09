Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль створив нові ЗМІ для поширення пропаганди в Європі

Дар‘я Липська
glavcom.ua
Кремль створив нові ЗМІ для поширення пропаганди в Європі
Санкції Заходу заблокували роботу головних медійних рупорів Кремля
фото з відкритих джерел

Нью-йоркська фірма виявила 250 вебсайтів, які активно поширюють російську дезінформацію про війну

Росія знайшла нові шляхи поширення своєї дезінформації після того, як через її вторгнення до України Євросоюз заблокував RT і Sputnik, два головні пропагандистські кремлівські канали. Про це йдеться у публікації агентства АР.

Майже через шість місяців війни кількість сайтів, що просувають той же пропагандистський контент, різко зросла. Повідомляється, що деякі сайти провели ребрендинг для маскування, а частину пропагандистських обов'язків РФ переклала на дипломатів. Частину контенту опублікували на нових веб-сайтах, які досі не мали явного зв'язку з Росією.

Нью-йоркська фірма NewsGuard, що вивчає та відстежує дезінформацію, виявила 250 вебсайтів, які активно поширюють російську дезінформацію про війну. За останні місяці до них додалися десятки нових сайтів.

Брехливі повідомлення на цих сайтах включають твердження про те, що українська армія підлаштувала кілька смертоносних атак проти Росії, щоб заручитися глобальною підтримкою, що президент Володимир Зеленський підробляє появу на публіці або що українські біженці вчиняють злочини в Німеччині та Польщі.

Деякі сайти видають себе за незалежні аналітичні центри або агентства новин.  Близько половини з них поширюють повідомлення англійською мовою, а решта – французькою, німецькою або італійською мовами. Багато з них були створені задовго до війни і не були пов'язані з російським урядом, поки раптом не почали повторювати тези Кремля.

YouTube, TikTok та Meta, якій належать Facebook та Instagram, зобов'язалися видалити RT та Sputnik зі своїх платформ у Європейському Союзі. Але дослідники встановили, що в деяких випадках все, що потрібно було зробити Росії, аби обійти заборону, – це публікувати свою пропаганду з інших облікових записів.

Ситуаційний центр щодо дезінформації, що базується в Європі, виявив, що деякий відеоконтент RT з'являється в соціальних мережах під новим брендом і логотипом. 

Теги: війна путін Москва росія пропаганда ЗМІ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ще у доковідні часи Путін навідувався на Афон, спекулюючи і на темі православ’я, і на темі історичної дружби з Грецією
«Путін – наш захисник». Як працює російська пропаганда у Греції Гібридна війна
Сьогодні, 08:00
Американський канал випустив сюжет про нібито розкрадання зброї в Україні
Постачання зброї Україні. Як працює пропаганда і до чого тут Amnesty International
4 серпня, 19:29
Жінка увесь сюжет працювала на кремлівську пропаганду
Чи може російська пропаганда впасти ще нижче
20 липня, 16:28

Політика

Кремль створив нові ЗМІ для поширення пропаганди в Європі
Кремль створив нові ЗМІ для поширення пропаганди в Європі
Відмова Лівану від українського зерна. Куди тепер прямує судно
Відмова Лівану від українського зерна. Куди тепер прямує судно
В Україні застрягли два військові літаки Туреччини: подробиці
В Україні застрягли два військові літаки Туреччини: подробиці
Медведєв і бінокль. Нове фото політика висміяли у соцмережах
Медведєв і бінокль. Нове фото політика висміяли у соцмережах
Загроза агресії Росії. Молдова б'є на сполох через дві тенденції
Загроза агресії Росії. Молдова б'є на сполох через дві тенденції
«Путін – наш захисник». Як працює російська пропаганда у Греції
«Путін – наш захисник». Як працює російська пропаганда у Греції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Весільна церемонія в МОЗ обурила користувачів соцмереж: подробиці
52K
Корбан після тривалого мовчання взявся за Зеленського
36K
Російський військовий експерт: українці – талановиті воїни, ситуація для Путіна стає драматичною
25K
Чому Мінськ «образився» на Київ і чи є загроза вторгнення з півночі
23K
У Харкові і Нікополі прозвучали вибухи (відео)
21K
Мешканці п'яти областей отримають додаткові виплати: деталі

Новини

Україна повернула ще 17 загиблих захисників 
Сьогодні, 14:39
Порошенко в ефірі Sky News попередив світ про катастрофу, вдесятеро більшу за Чорнобильську
Сьогодні, 11:15
Українські воїни знешкодили дві розвідгрупи окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:19
Родичі захисників «Азовсталі» звернулися до ООН через фейковий трибунал окупантів
Сьогодні, 01:50
Міхалков розповів, як Путін відправляє рецидивістів на війну з Україною (відео)
Сьогодні, 00:18
Україна має повернути все, що Росія захопила: звернення Зеленського (відео)
Вчора, 22:59

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту