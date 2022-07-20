  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Денис Казанський
  4. Чи може російська пропаганда впасти ще нижче
рус
    Думки вголос

    Чи може російська пропаганда впасти ще нижче

    Жінка увесь сюжет працювала на кремлівську пропаганду - Чи може російська пропаганда впасти ще нижче
    Жінка увесь сюжет працювала на кремлівську пропаганду
    скріншот з відео

    На каналі «Росія-1» вийшов сюжет, який побив усі рекорди з брехні

    Мовою оригіналу

    Пропагандисты телеканала «Россия-1» превзошли сами себя и сняли сюжет, который можно ставить в палату мер и весов для иллюстрации человеческой подлости.

    Женщина из Попасной, которая в последние годы жила в Москве, возвращается в город, чтобы увидеть маму, с которой после боев пропала связь. В Попасную героиня едет вместе со съемочной группой.

    Дом женщины конечно же разбомблен, потому что 90% Попасной уничтожено в процессе «освобождения». В разгромленной квартире она находит труп погибшей мамы и начинает орать перед камерой «Мамочка милая, какая жестокая эта Америка, и фашисты нацистские, что же вы сделали, суки, убийцы!»

    До тех пор, пока полоумный Путин не объявил «спецоперацию» и не сравнял Попасную с землей, мама этой женщины была жива и здорова. Никакие «нацистские фашисты» ей не делали ничего плохого. Но происходит невероятное. Вместо того, чтобы проклинать настоящих убийц, которые пришли и просто так уничтожили мирный город, героиня проклинает «жестокую Америку».

    Российская пропаганда – это что-то невероятное. Казалось бы, уже давно пора привыкнуть, что дна нет. Но ведь это уже и не дно, а какой-то ад с чертями. У людей в буквальном смысле отбирают душу, подселяя в них бесов и заставляя видеть «защитников» даже в убийцах собственных матерей.

    Читайте також: Уся суть Росії. Батько радіє, що обміняв сина на автомобіль

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти пропаганда війна путін інформаційна війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Борщевський
    Сергій Борщевський

    Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

    Остап Дроздов
    Остап Дроздов

    Журналіст

    Ганна Маляр
    Ганна Маляр

    Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук

    Сергій Громенко
    Сергій Громенко

    Кримський історик і публіцист, кандидат історичних наук

    Віктор Швець
    Віктор Швець

    Президент Української фундації дослідників права

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Чи може російська пропаганда впасти ще нижче