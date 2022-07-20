Чи може російська пропаганда впасти ще нижче

На каналі «Росія-1» вийшов сюжет, який побив усі рекорди з брехні

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Пропагандисты телеканала «Россия-1» превзошли сами себя и сняли сюжет, который можно ставить в палату мер и весов для иллюстрации человеческой подлости.

Женщина из Попасной, которая в последние годы жила в Москве, возвращается в город, чтобы увидеть маму, с которой после боев пропала связь. В Попасную героиня едет вместе со съемочной группой.

Дом женщины конечно же разбомблен, потому что 90% Попасной уничтожено в процессе «освобождения». В разгромленной квартире она находит труп погибшей мамы и начинает орать перед камерой «Мамочка милая, какая жестокая эта Америка, и фашисты нацистские, что же вы сделали, суки, убийцы!»

До тех пор, пока полоумный Путин не объявил «спецоперацию» и не сравнял Попасную с землей, мама этой женщины была жива и здорова. Никакие «нацистские фашисты» ей не делали ничего плохого. Но происходит невероятное. Вместо того, чтобы проклинать настоящих убийц, которые пришли и просто так уничтожили мирный город, героиня проклинает «жестокую Америку».

Российская пропаганда – это что-то невероятное. Казалось бы, уже давно пора привыкнуть, что дна нет. Но ведь это уже и не дно, а какой-то ад с чертями. У людей в буквальном смысле отбирают душу, подселяя в них бесов и заставляя видеть «защитников» даже в убийцах собственных матерей.

Джерело: блог Дениса Казанського

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