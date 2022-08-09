«Путін – наш захисник». Як працює російська пропаганда у Греції

Грекам насаджують міф про те, що «ЄС розвалюється, а ось Росія…»

Зовнішня політика грецького уряду щодо Росії викликала бурхливу реакцію серед опозиційних парламентських партій та окремих лідерів думок. Російська пропаганда знайшла спосіб проникнути у різні сегменти грецької громадської думки – географічно її вплив сильніший на півночі країни.

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс від самого початку засудив російське вторгнення та надав військову допомогу Україні. Дипломатія Афін міцно базується на принципах міжнародного публічного права та узгоджується з основною політикою Євросоюзу і НАТО. Крім того, оборонні угоди з США і Францією зміцнили міжнародний імідж Греції та геополітичну роль країни.

Політичний розклад

Греція має достатній потенціал стати надійним партнером з транзиту енергоресурсів, це важливо для диверсифікації енергетичних ресурсів ЄС і зусиль щодо зменшення залежності від російського газу. Крім того, Греція може посилити свою роль у стабілізації Західних Балкан – регіону, який є частиною російського геополітичного впливу.

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив про підтримку України фото: reuters

У той же час, опозиційні партії критикують грецьку офіційну антипутінську позицію – вони вважають, що Греція повинна була дотриматися збалансованої дипломатії між США та Росією. Деякі грецькі медіа пішли далі і почали повторювати російські наративи.

Що стосується військової допомоги Україні, це рішення викликало негативну реакцію опозиційних парламентських партій, таких як «Сіріза» (Коаліція радикальних лівих), Комуністична партія Греції, «Грецьке рішення» (ультраконсервативні праві) і MERA25 (ліві неоліберали). Ця четвірка проголосувала проти греко-американської угоди про оборону, стверджуючи, що вона не відповідає національним інтересам Греції (16 жовтня 2021 року США та Греція оновили угоду про взаємну співпрацю у галузі оборони, новий варіант дозволяє американським військам у Греції проводити підготовку та операції на більшій кількості локацій, – «Главком»). Натомість «Кінал-Пасок» (соціал-демократична, центристська партія) підтримала оборонну угоду та допомогу Україні.

Зараз частина грецької громадської думки схильна до того, що американська стратегія не враховує грецьких національних інтересів. Ліві політсили традиційно підтримують антиамериканські настрої. Також їх перейняли деякі послідовники ультраконсерваторів і ультраправих. Крім того, вищезазначені сили вважають, що Вашингтон надає перевагу Туреччині, коли мова йде про національні інтереси Греції в Егейському морі.

Греція та Туреччина – два члени НАТО, протягом останніх місяців балансують на межі відкритого військового протистояння. Причиною конфлікту стали спроби видобутку газу в акваторії Егейського моря, яку обидві країни вважають своєю.

Державний департамент США заявив, що «суверенітет і територіальну цілісність усіх країн треба поважати і захищати». Держдепартамент закликав уникати провокаційної риторики, яка може спричинити ескалацію напруги. Водночас критики Вашингтона вважають, що США повинні вжити ефективних заходів, аби змусити Туреччину відмовитися від експансивної політики щодо Греції.

Загалом російська пропаганда у Греції використовує такі поняття як історичні зв’язки, православна релігія, культурні відносини та казочку про те, що у минулому росіяни значно допомогли Греції здобути незалежність від османського ярма (хоча російський внесок у Грецьку революцію 1821 року проти Османської імперії авторитетні історики повністю спростували).

26 лютого на стінах парламенту Греції з’явився прапор України Фото: Hellenic Parliament

З географічних причин російська пропаганда, в основному, проникла у Північну Грецію. Салоніки та Александруполіс є її осередком, який фінансує, інвестує та розвиває культурно-релігійні асоціації. Зокрема, не так давно Александруполіс став містом-побратимом із Сосновим Бором (2011), Санкт-Петербургом (2016) та навіть окупованим Росією Сімферополем (2016). У 2018 році грецький уряд видворив двох російських дипломатів, звинувативши їх у співпраці з місцевими бізнесменами з метою підкупу місцевих урядовців.

Вплив РФ на соцмережі та громадську думку

Російська пропаганда у Греції особливо помітна в Інтернеті. Відповідно до контент-аналізу Web&Social Media Analytics – PaloPro за період 4-11 липня 2022 року, більшість грецьких користувачів захоплюються Путіним і підтримують російське вторгнення в Україну. Значна частина грецької онлайн-громадської думки вважає Путіна захисником національних інтересів Греції, а також не довіряє ЄС.

Низка грецьких онлайн-ЗМІ, які зосереджуються виключно на національних питаннях, вважають, що Росія може підтримати Грецію у греко-турецькій війні. ЗМІ навмисно ігнорують той факт, що Туреччина та Росія підтримують тісні дипломатичні та економічні відносини, співпрацюють у сфері енергетики та значно применшують той факт, що Греція належить до ядра засновників західного світу. Пропаганда систематично зображує таку поляризацію: Захід – зловісне ціле проти доброзичливої ​​сили (Росії та Путіна). Пропагандисти також переконують, що ЄС розвалюється і Росія буде майбутньою домінуючою силою.

Крім того, більшість користувачів соцмереж у Греції вважають Путіна реформатором пострадянської Росії та визнають його єдиним лідером, який виступає проти США та ЄС.

Чимало грецьких користувачів вірять у греко-російську дружбу. Вони демонструють незнання історії – щодо того, наскільки Росія підтримувала грецькі національні інтереси у минулому. Крім того, значна кількість користувачів вважає, що уряд Міцотакіса повністю капітулює перед стратегіями США, які назвали Росію ворогом.

Грецький уряд підтримує Захід, дотримуючись політики ЄС і НАТО щодо російського вторгнення в Україну. Крім того, оновлена ​​оборонна угода між США та Грецією дає американцям доступ до чотирьох важливих грецьких баз, включаючи Александруполіс, що підриває стратегію Росії, особливо на Західних Балканах. Уряд Греції зміцнює свої оборонні відносини з Вашингтоном, поділяючи його погляди на Балкани, Егейське море та південно-східне Середземномор’я, незважаючи на збалансовану дипломатію Америки щодо Туреччини.

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Зважаючи на те, що, по-перше, Росія активно підриває простір ЄС і НАТО, а по-друге, Туреччина дистанціюється від Заходу, Греція підтримує тісні оборонні відносини зі США – це прагматичний підхід, заснований на традиційних зв'язках. Якщо Греція залишиться сама, їй буде важко зберегти свою стабілізуючу роль у регіоні, тим більше з урахуванням тиску з боку Туреччини.

Джерело: Novinite.com

Переклад: Наталія Сокирчук, «Главком»