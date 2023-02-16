Кремль визнав, що не планував реалізовувати Мінські домовленості

Ексрадник Путіна вважає, що відносини між Росією та Заходом «нормалізуються в найближчому майбутньому»

Колишній перший заступник глави адміністрації президента РФ Владіслав Сурков визнав, що під час роботи над мінськими угодами в Росії від початку не передбачали, що вони мають бути виконані. Про це він заявив в інтерв'ю директору російського Центру політичної кон'юнктури Олєксію Чеснакову.

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Опубліковане Чеснаковим інтерв'ю складається із чотирьох питань, на які він дав відповіді у стилі «так/ні».

Сурков відповів, що «задоволений нинішнім розширенням західних кордонів РФ», а дії російської армії вважає ефективними.

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Водночас відповідаючи на запитання, чи працюючи над Мінськими угодами, він виходив з того, що вони мають бути виконані, Сурков відповів «Ні».

Також ексрадник Путіна вважає, що відносини між Росією та Заходом «нормалізуються в найближчому майбутньому».

Згодом спікер диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив – основне завдання Мінських угод було – змусити Київ виконати взяті на себе зобов'язання.

Зазначимо, що одним із ключових «обґрунтувань» російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року було буцімто «невиконання Україною мінських угод».

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Нагадаємо, колишній президент Франції у 2012-2017 роках Франсуа Олланд в інтерв’ю виданню The Kyiv Independent заявив, що Мінські домовленості дали Україні необхідний час для зміцнення ЗСУ, і це зламало плани Путіна на перемогу у 2022 році. Він також зазначив, що «мінськ» не дозволив Путіну розширити тимчасово окуповані території на Донбасі.