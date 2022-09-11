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Кулеба розповів, де найкраще місце для розмов із Путіним

Ірина Жукевич
glavcom.ua
Кулеба розповів, де найкраще місце для розмов із Путіним
Кулеба розповів, де треба вести переговори з Путіним
Фото з відкритих джерел

Кулеба заявив, що найкращий спосіб вести переговори з Путіним – це на полі бою

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи бажання президента Франції Емманюеля Макрона залишати відкритими канали зв’язку з Володимиром Путіним, заявив, що найкращий спосіб вести з ним переговори – це на полі бою. Про це він сказав в інтерв’ю Le Journal du dimanche.

«Президент Макрон має право вирішувати, з ким говорити. Однак досвід нам показав, що найкраще місце для обговорень із Путіним – це поле бою», – наголосив глава МЗС України.

«Путіну ви завжди можете телефонувати, це не принесе результатів. Це не має сенсу, бо він – брехун, і я гадаю, що Емманюель Макрон це знаю. Я пам’ятаю надзвичайні зусилля, які він здійснив перед війною, щоб запобігти конфлікту. Не спрацювало. Нічого не вказує, що Путін відтоді змінив свою думку чи готовий до переговорів», – додав він.

Водночас Дмитро Кулеба погоджується з твердженням французького президента про те, що «в правильний час» Україна може з Росією укласти мир шляхом переговорів.

«Будь-яка війна завершується дипломатією. Ще належить побачити, за яких умов ми підійдемо до цього моменту. В особі переможця? Чи переможеного? Ось що має значення. Ми хочемо сидіти за столом переговорів у становищі переможця. А це вирішується на полі бою», – сказав він.

Нагадаємо, раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, Росія готова вести переговори з президентом України Володимиром Зеленським

Також кремль визнав, що Путін боїться їхати на зустріч G20.

До цього стало відомо, що глава української держави Володимир Зеленський може відвідати саміт лідерів G20 на Балі за умови, що туди прилетить російський диктатор Володимир Путін.

Теги: Дмитро Кулеба путін росія переговори

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