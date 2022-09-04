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Кремль заговорив про «прекращение спецоперации». Потрібні переговори із Зеленським

Ірина Жукевич
glavcom.ua
Кремль заговорив про «прекращение спецоперации». Потрібні переговори із Зеленським
У Путіна заговорили про закінчення «спецоперації»
Фото з відкритих джерел

Росія готова до переговорів з Україною щодо припинення «спеціальної військової операції»

Росія готова вести переговори з президентом України Володимиром Зеленським, заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

Так, за його словами, країна-агресор Росія готова вести переговори із Зеленським про те, як виконуватимуться умови Москви для припинення «спеціальної військової операції».

Пєсков додав, що умови російської сторони залишаються незмінними  – визнання російського статусу Криму та «незалежності» Донбасу, нейтралітет України, а також «демілітаризація» і «денацифікація».

Нагадаємо, раніше кремль визнав, що Путін боїться їхати на зустріч G20.

До цього стало відомо, що глава української держави Володимир Зеленський може відвідати саміт лідерів G20 на Балі за умови, що туди прилетить російський диктатор Володимир Путін.

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Теги: росія війна путін

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