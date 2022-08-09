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Зеленський може полетіти на саміт G20. Банкова назвала умову

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський може полетіти на саміт G20. Банкова назвала умову
Зеленський вважає, що онлайн-формати дозволяють ефективно працювати на будь-яких самітах
Офіс президента

Президент полелить в Індонезію, якщо там буде Путін

Глава української держави Володимир Зеленський може відвідати саміт лідерів G20 на Балі за умови, що туди прилетить російський диктатор Володимир Путін. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у інтерв'ю BBC.

«Якщо буде присутній Путін, то, безумовно, потрібно буде думати про необхідність нашої присутності», – сказав Подоляк.

Радник зазначив, що це буде вирішуватися конкретно ближче вже до саміту, оскільки Зеленський вважає, що він має перебувати на території України, і сьогодні онлайн-формати дозволяють ефективно працювати на будь-яких самітах.

Подоляк наголосив, що присутність російського диктатора на таких заходах легітимізує країну-агресора в очах світової спільноти.   

«Присутність Путіна будь-де, на будь-якому саміті опосередковано означає, що організатори саміту легітимізують позицію Росії, яка напала на суверенну державу. Ви ніби даєте таким чином знати всім іншим: дивіться, ми вважаємо, що Росія мала право прийти і вбити українських дітей. Треба так до цього ставитися», – додав він.

G20 (Велика двадцятка) – група 20 держав, 19 найбільших економік світу та Євросоюзу. Загалом економіки G20 становлять 90% світового ВНП, 80% світової торгівлі (включно з внутрішньою торгівлею в ЄС) та дві третини населення світу.

Нагадаємо, 27 квітня Зеленський повідомив, що Україна отримала запрошення на саміт Великої двадцятки, запланований на 15-16 листопада 2022 року в Індонезії. Президент України, на відміну від свого колеги із країни-агресора, підтвердив факт запрошення і подякував за цей жест президенту Індонезії, який організовує цьогорічний саміт G20.

Раніше Польща запропонувала виключити Росію з групи країн G20. Міністр економічного розвитку та технологій Польщі Петро Новак навіть заявив, що отримав «позитивну відповідь». За інформацією світових ЗМІ, ця «позитивна відповідь» нібито прозвучала з американського боку. Втім, офіційно Сполучені Штати ідею викинути Російську Федерацію із Великої двадцятки не коментували.

При цьому представник Китаю виступив проти виключення Росії зі складу Великої двадцятки, бо це «порушить єдність і співпрацю найпотужніших економік світу».

Теги: саміт великої двадцятки Україна росія війна в Україні війна путін Володимир Зеленський

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