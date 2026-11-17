Представник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що будь-яка остаточна мирна угода щодо завершення російсько-української війни повинна бути погоджена як Україною, так і Росією. За його словами, попри розбіжності між сторонами, під час закритих переговорів з'являються конструктивні пропозиції, які допомагають просувати дипломатичний процес. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Кушнера у соцмережі X.

Кушнер зазначив, що публічні обговорення мирного врегулювання переважно зосереджені на суперечностях між сторонами. Водночас під час безпосередніх консультацій, за його словами, учасники висувають пропозиції, спрямовані на подолання розбіжностей.

Представник американського президента наголосив, що досягнення остаточної мирної угоди вимагатиме складних рішень від учасників переговорів.

«Важливі виклики залишаються, і остаточна угода вимагатиме ухвалення складних рішень. Але ми досягаємо прогресу, тісно співпрацюючи з Росією, Україною та Європою, на шляху до результату, який зможе покласти край цій війні, зміцнити європейську безпеку та створити основи для тривалого миру», – написав Кушнер.

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За словами Кушнера, 16 листопада він разом зі Стівом Віткоффом провів розмову з помічником російського президента Юрієм Ушаковим.

Під час переговорів сторони обговорили досягнутий прогрес у мирному процесі та подальші дипломатичні кроки. Конкретних домовленостей за підсумками розмови Кушнер не оприлюднив.

Крім того, американські представники провели консультації з Україною та європейськими партнерами. До обговорень долучилися радники з національної безпеки Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі та Італії, а також представники Європейського Союзу й НАТО.

Однією з тем стала перспектива відновлення прямих контактів між європейськими державами та Росією.

Кушнер зазначив, що протягом останніх чотирьох років такий діалог фактично був відсутній. На його думку, безпосередні переговори дозволять сторонам обговорювати власні безпекові занепокоєння та пропозиції щодо майбутньої архітектури європейської безпеки.

Учасники консультацій також розпочали підготовку порядку денного наступної багатосторонньої зустрічі. Її планують провести найближчим часом, однак конкретну дату поки не оголосили.

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Окремо представник американського президента розповів про результати співпраці Вашингтона з Києвом та європейськими партнерами протягом останнього року.

За його словами, від початку роботи над мирним врегулюванням американська сторона визначила головною метою створення умов для збереження суверенітету України, її безпеки та економічного розвитку.

«Коли Стів і я розпочали цю роботу рік тому, ми визначили успішний результат для України як суверенну, безпечну та квітучу країну, яка вільна визначати своє майбутнє самостійно», – зазначив Кушнер.

Він пояснив, що переговорна робота зосереджена на трьох основних напрямах:

Перший – надійні гарантії безпеки для України. Вони мають забезпечити захист держави від повторної російської агресії та створити умови для довгострокової стабільності.

Другий – перспектива вступу України до Європейського Союзу. За словами Кушнера, європейська інтеграція повинна закріпити майбутнє України в Європі.

Третій – комплексний план післявоєнного відновлення. Його розробляють спільно з європейськими партнерами, Світовим банком та іншими учасниками.

План передбачає фінансову стабілізацію, відбудову країни, залучення інвестицій та забезпечення довгострокового економічного зростання.

На переконання Кушнера, реалізація цих напрямів має зміцнити позиції України під час обговорення решти складних питань із Росією.

«Разом ці елементи можуть надати Україні силу, безпеку, свободу та впевненість для переговорів щодо решти складних питань із Росією та побудови світлішого майбутнього для свого народу», – зауважив він.

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Кушнер також наголосив, що Північноатлантичний альянс залишатиметься основою європейської безпеки.

За його словами, учасники переговорів мають намір спиратися на чинні європейські інституції та домовленості, водночас посилюючи безпекові зобов'язання між державами.

Окрему увагу планують приділити обміну інформацією, прозорості та механізмам запобігання майбутнім загостренням.

Американська сторона продовжує консультації з Україною, Росією та європейськими партнерами щодо можливих умов завершення війни.

Водночас, як наголосив Кушнер, остаточне врегулювання вимагатиме не лише подальших переговорів, а й погодження мирної угоди безпосередньо Києвом та Москвою.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа долучиться до наступного раунду тристоронніх переговорів зі США, Україною та Росією. За його словами, американська сторона вже обговорила цю пропозицію з Москвою та отримала згоду всіх учасників.

Як відомо, 10-11 листопада в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори України, США та Росії – перші за дев’ять місяців у такому форматі. Сторони обговорювали припинення війни, гарантії безпеки, територіальне питання та гуманітарні домовленості. Одним із результатів стало узгодження підготовки масштабного обміну полоненими. Після завершення зустрічей американські посланці вирушили до Москви, а звідти – до Ірландії на зустріч із Володимиром Зеленським.