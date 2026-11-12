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Віткофф і Кушнер прилетіли до Путіна після переговорів в Абу-Дабі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Віткофф і Кушнер прилетіли до Путіна після переговорів в Абу-Дабі
Віткофф і Кушнер 12 листопада зустрінуться з російським диктатором
фото: Reuters

Переговори заплановані на першу половину дня

Спецпосланці президента США Джаред Кушнер та Стів Віткофф прилетіли до Москви. В аеропорту «Внуково» їх зустрів спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Кортеж Дмитрієва, в якому також перебувають Віткофф і Кушнер, виїхав з аеропорту «Внуково».

Віткофф і Кушнер 12 листопада зустрінуться з російським диктатором Володимиром Путіним після тристоронніх переговорів щодо України в Абу-Дабі.

Раніше повідомлялося, що переговори заплановані на першу половину дня. Візит американських представників відбудеться після завершення чергового раунду тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.

До слова, «Главком» повідомляв про результати переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі. За словами голови російської делегації Володимира Мединського, сторони досягли домовленості про масштабний обмін військовополоненими. Кількість людей та терміни обміну він не уточнив.

Зауважимо, очільник офісу президента України Кирило Буданов заявив, що подробиці переговорів в Абу-Дабі не розголошуватимуть до моменту досягнення домовленостей. За його словами, головне – не перебіг обговорень, а їхній результат.

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Теги: переговори США Стів Віткофф Джаред Кушнер росія

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