Україна та Росія домовилися в Абу-Дабі про великий обмін полоненими

Після двох днів тристоронніх переговорів за участю США сторони розпочали узгодження деталей обміну

Українська, американська та російська делегації завершили дводенні переговори в Абу-Дабі, під час яких досягли домовленості про великий обмін полоненими. Наразі сторони працюють над узгодженням деталей та практичною реалізацією домовленості. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву очільника української делегації на переговорах Рустема Умєрова.

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Умєров назвав домовленість про великий обмін полоненими головним результатом дводенних переговорів. Водночас кількість людей, яких планують звільнити, та конкретні терміни обміну поки не оголошені.

«Головний результат – вдалося досягти домовленості про великий обмін полоненими. Зараз працюємо над узгодженням деталей та практичною реалізацією», – повідомив Умєров.

Окрім гуманітарних питань, делегації України, США та Росії обговорили можливі шляхи завершення війни та післявоєнну відбудову. За словами Умєрова, першими кроками мають стати припинення війни та гарантії безпеки для України.

Протягом двох днів переговорів учасники мали можливість безпосередньо представити свої позиції щодо ключових питань мирного врегулювання. Попри продовження дипломатичного діалогу, між сторонами залишаються суттєві розбіжності.

«За ці два дні сторони змогли прямо викласти свої позиції, щодо яких залишаються суттєві розбіжності. Попереду ще багато складної роботи, але можливості для продовження переговорного процесу є», – зазначив Умєров.

Очільник української делегації подякував Сполученим Штатам за організацію переговорів. Окремо він відзначив особисту участь Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

До дипломатичної роботи в Абу-Дабі також долучилися представники Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Європейської комісії. Умєров подякував Об'єднаним Арабським Еміратам за сприяння проведенню зустрічей.

Попри досягнення домовленості щодо обміну полоненими, конкретних рішень про припинення війни за підсумками переговорів не оголошено. Сторони залишили можливість продовження дипломатичних консультацій.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про заяву Володимира Зеленського щодо можливого масштабного обміну полоненими. Президент розповів, що Україна та Росія обговорювали формати «1000 на 1000» або «1500 на 1500». Водночас остаточних домовленостей щодо кількості людей на той момент не було.

Також «Главком» писав про заяву голови російської делегації Володимира Мединського за підсумками переговорів в Абу-Дабі. Представник РФ підтвердив домовленість про масштабний обмін військовополоненими, однак не назвав кількості людей та термінів його проведення.