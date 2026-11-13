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Зеленський назвав три результати переговорів із командою Трампа

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Зеленський назвав три результати переговорів із командою Трампа
Володимир Зеленський, Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час зустрічі в Ірландії
фото: Офіс президента України

Україна очікує масштабного обміну полоненими, наполягає на повноцінній участі європейців у дипломатичному процесі та готує нові багатосторонні зустрічі

Президент Володимир Зеленський підбив підсумки переговорів зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, а також дипломатичних контактів протягом тижня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави в Telegram.

Результати дипломатичного тижня

Зеленський повідомив, що після зустрічі з американськими представниками в Дубліні Україна розраховує на найбільший обмін полоненими за час повномасштабної війни. Президент назвав це першим і головним гуманітарним результатом переговорів.

Раніше глава держави розповідав, що під час контактів в Абу-Дабі сторони обговорювали можливість обміну у форматі 1000 на 1000 або навіть 1200 на 1200 людей. Водночас остаточну кількість полонених і дату обміну поки не оголосили. За словами Зеленського, Україна очікує на масштабне повернення своїх громадян додому.

Другим результатом президент назвав активніше залучення європейських представників до дипломатичного процесу. Україна наполягає, щоб європейці брали участь у переговорах на рівних умовах.

«Європа буде за столом переговорів. Це було для нас важливо і принципово, ми два роки над цим билися», – наголосив Зеленський.

Третім підсумком глава держави назвав підготовку наступних багатосторонніх зустрічей. Він запевнив, що дипломатична робота триватиме, а переговорні команди продовжать узгоджувати подальші кроки.

Зеленський назвав три результати переговорів із командою Трампа фото 1
фото: Офіс президента України

Де можуть відбутися наступні переговори

За словами Зеленського, наступний раунд переговорів може пройти в Об’єднаних Арабських Еміратах або Швейцарії. Остаточне місце зустрічі мають визначити переговорні команди. Президент не назвав дати наступного раунду та не розкрив його можливого складу.

«Мій сигнал був дуже простий: давайте швидше, хлопці, якщо можна. Зараз була зустріч, давайте далі», – сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

Він також повідомив, що команди працюватимуть над питаннями деескалації та припинення вогню.

«Наші групи проведуть нові зустрічі, і ми вирішили працювати над порядком денним щодо будь-якої деескалації, певних припинень вогню. Сподіваюся, що такий порядок денний буде», – заявив президент.

Зеленський зауважив, що поки має небагато подробиць розмови Віткоффа й Кушнера з російським диктатором Володимиром Путіним. Американські представники зустрічалися з очільником Кремля в Москві 12 листопада, після чого прибули до Дубліна для переговорів з українським президентом.

Що відомо про участь Європи

Європейські представники вже долучалися до дипломатичних контактів в Абу-Дабі 10–11 листопада. Там були присутні делегації Франції, Німеччини, Великої Британії та Італії у форматі E4, а також представники Європейської комісії та НАТО. Водночас вони не брали безпосередньої участі в тристоронніх переговорах України, США та Росії.

Після зустрічі з Путіним Стів Віткофф заявив, що європейці долучаться до наступного раунду переговорів. За його словами, російський лідер погодився на їхню участь. Водночас помічник президента РФ Юрій Ушаков не підтвердив такої домовленості. Москва раніше також висловлювала заперечення щодо залучення європейців до переговорного процесу.

Питання про те, хто саме представлятиме Європу, залишається відкритим. Європейські країни мають узгодити спільний формат представництва та позицію щодо майбутніх домовленостей.

Як Зеленський оцінив результати зустрічі

Після переговорів президент подякував Віткоффу та Кушнеру за інтенсивність комунікації, а Ірландії – за організацію саміту Європейської політичної спільноти та майданчика для зустрічі.

Серед позитивних сигналів Зеленський окремо назвав перспективу повернення полонених, проведення наступної зустрічі та надію на завершення війни.

«Дай Бог, щоб війна завершилась», – сказав глава держави.

Нагадаємо, 10–11 листопада в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори України, США та Росії – перші за дев’ять місяців у такому форматі. Сторони обговорювали припинення війни, гарантії безпеки, територіальне питання та гуманітарні домовленості. Одним із результатів стало узгодження підготовки масштабного обміну полоненими. Після завершення зустрічей американські посланці вирушили до Москви, а звідти – до Ірландії.

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Теги: Офіс президента Володимир Зеленський переговори Стів Віткофф Джаред Кушнер Європейський Союз

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