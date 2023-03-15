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Латвія назвала єдиний варіант, який гарантуватиме безпеку Україні після війни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Латвія назвала єдиний варіант, який гарантуватиме безпеку Україні після війни
Прем’єр Латвії заявив, що ці гарантії будуть важливі не лише для України, а й для всієї Європи
фото з відкритих джерел

Каріньш запевнив, що за спільної підтримки Альянсу Україна досягне своїх цілей

Після війни Україна має приєднатися до НАТО, щоб уникнути нових бойових дій. Про це заявив прем'єр Латвії Кріш'яніс Каріньш, передає Financial Times.

Зазначається, що доки тривають військові дії, в НАТО ніхто серйозно не розглядатиме можливість приєднання України. 

Каріньш запевнив у подальшій допомозі Україні і наголосив, що за спільної підтримки Альянсу Україна досягне своїх цілей. На його думку, після війни єдиним способом гарантувати, що Росію можна тримати під контролем, буде повноцінний вступ звільненої України до НАТО разом з усіма гарантіями безпеки.

«Єдиний варіант, який гарантує, що Росію можна буде стримувати, - це повне приєднання звільненої України до альянсу НАТО, разом з усіма гарантіями безпеки, які з цього випливають. Ці гарантії будуть важливі не лише для України, а й для всієї Європи. Ми не можемо очікувати, що керівництво Росії найближчим часом змінить свій курс. Проте ми можемо гарантувати, що незалежно від її (Росії – «Главком») намірів вона не зможе почати нову війну проти своїх європейських сусідів», – додав він.

Раніше генпрокурор Латвії розповів, від чого залежить створення трибуналу для РФ.

Теги: Латвія війна росія Україна

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