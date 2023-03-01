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Генпрокурор Латвії розповів, від чого залежить створення трибуналу для РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Генпрокурор Латвії розповів, від чого залежить створення трибуналу для РФ
фото з відкритих джерел

З перших днів повномасштабної війни міжнародне співтовариство збирає докази злочинів російських окупантів в Україні

Спецтрибунал для розслідування злочинів РФ можна створити за один день, але потрібне бажання. Так вважає генпрокурор Латвії Юріс Стуканс, передає портал LSM.

Зазначається, що з перших днів повномасштабної війни міжнародне співтовариство збирає докази злочинів російських окупантів в Україні. Їх за останній рік накопичилося достатньо, щоб створити спеціальний трибунал для РФ хоч завтра, як зазначив представник Латвії.

«Випадок України унікальний у тому сенсі, що з першого дня повномасштабного вторгнення спеціальні служби та міжнародні інститути фіксували ці злочини. Доказів достатньо, щоб можна було говорити про розгляд справ», – заявив Стуканс.

Генпрокурор запевняє, що винні не залишаться безкарними згодом. Крім того, українські біженці в Латвії продовжують постійно ділитися своїми історіями, і їхні свідчення враховуватимуться під час створення міжнародного трибуналу.

«На жаль, країни поки що не готові підписати угоду, але сама Україна ніколи не втратить своїх прав, і вже сьогодні є кілька справ щодо конкретних осіб. Немає підстав думати, що хтось залишиться безкарним», – додав він.

Нагадаємо, нещодавно перша країна Латинської Америки долучилася до підготовки трибуналу над РФ.

До слова, міжнародний трибунал для Росії може з’явитися за кілька місяців.

Крім того, 26 січня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) підтримала рішення щодо притягнення до відповідальності військово-політичного керівництва Російської Федерації та Білорусі за злочини проти України. Йдеться про створення спецтрибуналу як для Володимира Путіна, так і для Олександра Лукашенка.

Теги: трибунал Латвія росія війна путін

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