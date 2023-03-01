Генпрокурор Латвії розповів, від чого залежить створення трибуналу для РФ

З перших днів повномасштабної війни міжнародне співтовариство збирає докази злочинів російських окупантів в Україні

Спецтрибунал для розслідування злочинів РФ можна створити за один день, але потрібне бажання. Так вважає генпрокурор Латвії Юріс Стуканс, передає портал LSM.

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Зазначається, що з перших днів повномасштабної війни міжнародне співтовариство збирає докази злочинів російських окупантів в Україні. Їх за останній рік накопичилося достатньо, щоб створити спеціальний трибунал для РФ хоч завтра, як зазначив представник Латвії.

«Випадок України унікальний у тому сенсі, що з першого дня повномасштабного вторгнення спеціальні служби та міжнародні інститути фіксували ці злочини. Доказів достатньо, щоб можна було говорити про розгляд справ», – заявив Стуканс.

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Генпрокурор запевняє, що винні не залишаться безкарними згодом. Крім того, українські біженці в Латвії продовжують постійно ділитися своїми історіями, і їхні свідчення враховуватимуться під час створення міжнародного трибуналу.

«На жаль, країни поки що не готові підписати угоду, але сама Україна ніколи не втратить своїх прав, і вже сьогодні є кілька справ щодо конкретних осіб. Немає підстав думати, що хтось залишиться безкарним», – додав він.

Нагадаємо, нещодавно перша країна Латинської Америки долучилася до підготовки трибуналу над РФ.

До слова, міжнародний трибунал для Росії може з’явитися за кілька місяців.

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Крім того, 26 січня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) підтримала рішення щодо притягнення до відповідальності військово-політичного керівництва Російської Федерації та Білорусі за злочини проти України. Йдеться про створення спецтрибуналу як для Володимира Путіна, так і для Олександра Лукашенка.