Підтримка України: прем’єр Латвії розповів про настрої європейських лідерів

Прем'єр Латвії заявляє, що ЄС і НАТО зберігають єдність у підтримці України

Кріш’яніс Каріньш: «Ні з боку США, ні з боку Німеччини, Євросоюзу або НАТО немає ознак того, що з’явився розкол у єдності та рішучості продовжувати підтримувати Україну»

Серед західних держав у питанні підтримки України немає ознак розколу чи непорозуміння. Про це заявив прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш, пише «Укрінформ»

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«Ні з боку США, ні з боку Німеччини, Євросоюзу або НАТО немає ознак того, що з’явився розкол у єдності та рішучості продовжувати підтримувати Україну… Допомога є життєво важливою, і це також в інтересах самої Європи – допомогти Україні… Якби Путін переміг, на Європу чекав би жахливий світ у майбутньому», – зазначив Каріньш.

Латвійський прем'єр заявив, що європейські країни повинні переналаштувати свою оборонну промисловість для подальшого протистояння російській агресії, оскільки «Росія виробляє зброю цілодобово», тоді як «Європа продовжує поводитися як у мирні часи».

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Нагадаємо, генпрокурор Латвії Юріс Стуканс розповів, від чого залежить створення трибуналу для РФ. РАніше Служба безпеки Латвії повідомила, доки триватиме війна в Україні.