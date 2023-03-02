Головна Світ Політика
search button user button menu button

Підтримка України: прем’єр Латвії розповів про настрої європейських лідерів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Підтримка України: прем’єр Латвії розповів про настрої європейських лідерів
Прем'єр Латвії заявляє, що ЄС і НАТО зберігають єдність у підтримці України
фото з відкритих джерел

Кріш’яніс Каріньш: «Ні з боку США, ні з боку Німеччини, Євросоюзу або НАТО немає ознак того, що з’явився розкол у єдності та рішучості продовжувати підтримувати Україну»  

Серед західних держав у питанні підтримки України немає ознак розколу чи непорозуміння. Про це заявив прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш, пише «Укрінформ»

«Ні з боку США, ні з боку Німеччини, Євросоюзу або НАТО немає ознак того, що з’явився розкол у єдності та рішучості продовжувати підтримувати Україну… Допомога є життєво важливою, і це також в інтересах самої Європи – допомогти Україні… Якби Путін переміг, на Європу чекав би жахливий світ у майбутньому», – зазначив Каріньш.

Латвійський прем'єр заявив, що європейські країни повинні переналаштувати свою оборонну промисловість для подальшого протистояння російській агресії, оскільки «Росія виробляє зброю цілодобово», тоді як «Європа продовжує поводитися як у мирні часи».

Нагадаємо, генпрокурор Латвії Юріс Стуканс розповів, від чого залежить створення трибуналу для РФ. РАніше Служба безпеки Латвії повідомила, доки триватиме війна в Україні.

Теги: росія Генпрокурор міністр війна путін Європа промисловість прокурор

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Латвія стане адвокатом України під час створення спецтрибуналу щодо РФ
Латвія стане адвокатом України під час створення спецтрибуналу щодо РФ
22 лютого, 02:23
Латвія передаватиме Україні конфісковані у п'яних водіїв автомобілі
Латвія передаватиме Україні конфісковані у п'яних водіїв автомобілі
16 лютого, 21:25
Латвія не пускатиме втікачів від мобілізації в Росії
Латвія не пускатиме втікачів від мобілізації в Росії
21 сiчня, 23:19

Політика

Тривожний ранок у Росії: обстріли та «бавовна» у кількох областях
Тривожний ранок у Росії: обстріли та «бавовна» у кількох областях
Навіщо РФ створює колотнечу довкола Молдови: розвідка назвала дві цілі
Навіщо РФ створює колотнечу довкола Молдови: розвідка назвала дві цілі
Вибухи на аеродромі «Мачулищі»: білоруси зняли пропагандистське відео про А-50
Вибухи на аеродромі «Мачулищі»: білоруси зняли пропагандистське відео про А-50
Підтримка України: прем’єр Латвії розповів про настрої європейських лідерів
Підтримка України: прем’єр Латвії розповів про настрої європейських лідерів
МЗС Канади пояснило, як Китай може вплинути на РФ припинити війну 
МЗС Канади пояснило, як Китай може вплинути на РФ припинити війну 
Білоруський опозиціонер видав подробиці плану усунення Лукашенка
Білоруський опозиціонер видав подробиці плану усунення Лукашенка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Новий фейк російської пропаганди: окупанти «захопили» танк Leopard із польським екіпажем
39K
Україна виграла найбільшу танкову битву війни – NYT
37K
У Криму прогримів потужний вибух
16K
Провал під Вугледаром розкрив серйозні проблеми армії РФ – ISW
8119
Стало відомо, хто керував підлітками через телеграм-канал ПВК «Редан»
7254
Росія здійснює танкове харакірі

Новини

Пригожин заявив, що у «Вагнері» не лишилося жодного серба
Сьогодні, 06:48
Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
Вчора, 06:22
Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
28 лютого, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
27 лютого, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту