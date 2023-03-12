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Експерт пояснив, чи стане гарантією безпеки України розпад Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Експерт пояснив, чи стане гарантією безпеки України розпад Росії
фото: depositphotos/EvgeniyShkolenko

«Рівчак з крокодилами на кордоні» навряд чи зупинить крилаті ракети та снаряди

Розпад Росії та вихід на межі 1991 року на півночі України не зупинить обстріли, та не завадить імперцям підготуватися краще та організувати нову війну. Таку думку у інтерв'ю «Главкому» висловив експерт медіацентру «Одеська політична платформа» Юрій Христензен. 

«Хтось каже про вихід на кордони 1991 року і «рівчак з крокодилами на кордоні». Але, зрозуміло, що це навряд чи зупинить крилаті ракети та снаряди», – переконаний експерт.

Христензен має власну гіпотезу щодо того, що стане справжньою перемогою України над ворогом. «Україна межує з сімома країнами. З п'ятьма демократіями вона співпрацює, а дві автократії з нею воюють. Перемогою України буде існування демократій у всіх країнах на наших кордонах. Лише тоді ми і наші діти зможемо спати спокійно», – зазначив він.

Христензен переконаний, хоча українці не можуть вплинути на те, скільки держав буде на місці Росії – одна чи багато. Але ті, що межують з нами, бажано, мають бути земократичними.

«Щоб вони пройшли посттоталітарний транзит, який і Україна зараз зі скрипом проходить. Щоб всі ті більшовицькі методички про боротьбу з буржуазними націоналістами були фізично знищені. Людей, які цими «чудовими» речами займалися, не те що в президенти, на будь-яку керівну державну посаду не допускали», – коментує експерт медіацентру «Одеська політична платформа». Він також радить росіянам опрацювати свою колективну травму тоталітаризму та пам’ять про неї.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що найближчим часом відбудеться розвал Росії і на її території сформуються вільна Ічкерія, Татарстан та Дагестан. 

Читайте також: Юрій Христензен: У російському законі «О ветеранах» війна з Україною – «ювілейна», сорокова

Теги: війна транзит українці Україна відео

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