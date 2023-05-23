Латвія вважає, що РФ все ще здатна на нові «сюрпризи»

Агресивна позиція РФ становить пряму загрозу безпеці, стабільності та процвітанню всього євроатлантичного регіону

Голова Міноборони Латвії Інара Мурнієце вважає, що незважаючи на великі втрати Росії в Україні помилково вважати, що РФ ослаблена війною і не здатна на нові «сюрпризи». Про це повідомляє пресслужба латвійського оборонного відомства.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Незважаючи на звичайні загрози безпеці нашого регіону, ми повинні бути готові до того, що Росія продовжить використовувати широкий арсенал гібридних і ядерних загроз, щоб залякати і послабити західну підтримку України», – зазначає вона.

Зазначається, що обговорюючи пріоритети країн Північної групи на саміті НАТО у Вільнюсі, міністри оборони дійшли висновку, що агресивна позиція Росії становить пряму загрозу безпеці, стабільності та процвітанню всього євроатлантичного регіону. Тому дуже важливо продовжувати надавати військову підтримку Україні в її боротьбі проти агресії Росії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Тому ми повинні залишатися єдиними і послідовними в нашій підтримці України і продовжувати бути рушійною силою, що консолідує і об'єднує західні демократії у всілякій підтримці України», – наголосила очільниця.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що повідомити деталі щодо майбутнього контрнаступу ЗСУ наразі не може, проте «Росія це відчує».