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Росія відчує: Зеленський прокоментував контрнаступ ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія відчує: Зеленський прокоментував контрнаступ ЗСУ
фото скріншот відео

Глава держави не розсекречує планів ЗСУ 

Президент Володимир Зеленський заявив, що повідомити деталі щодо майбутнього контрнаступу ЗСУ наразі не може. Про це глава держави сказав під час пресконференції за підсумками саміту лідерів G7 у Хіросімі.

«Щодо контрнаступу. Вибачте, будь ласка, всі ваші запитання такі, що я повинен відповідати на них, поки що, дуже загально. Росія відчує, коли буде контрнаступ», – повідомив глава держави.

Як повідомлялося, Російські загарбники планують відбиватись від контрнаступу Збройних сил Україні на Запоріжжі водою. Зазначається, що два тижні тому росіяни затопили поля поблизу Михайлівки. Наразі вода стоїть в полях населених пунктів Якимівського району: Петрівка, Аннівка, В'язівка та Єлизаветівка.

Триває 452-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав сім ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди, зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Теги: росія Володимир Зеленський інфраструктура звільнення контрнаступ росіяни війна

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