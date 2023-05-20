Головна Думки вголос Віктор Андрусів
search button user button menu button
Віктор Андрусів радник Міністра внутрішніх справ України

Контрнаступ. Чому ЗСУ не поспішають

glavcom.ua
ЗСУ роблять все можливе, аби знищити ворога
фото: ЗСУ

Інформаційна ситуація навколо нагнітання є частиною війни

Багато з вас мабуть вже перевтомились з цим контрнаступом. То він ось-ось почнеться, а він не починається. То погода заважала, то техніки бракувало, то ще щось. Потрібно зрозуміти кілька важливих речей щодо контрнаступу:

Перше

Інформаційна ситуація навколо нагнітання є частиною війни. Ворог, який постійно думає куди ми вдаримо – виснажується. Він ганяє туди-сюди резерви. Постійно тримає в напруженні свої війська тощо. Надмірна нервозність призводить до помилкових рішень, що дуже вигідно нам. Звісно, що ці очікування і нас десь виснажують, але погодьтесь є різниця, коли чекаєш, що на тебе нападуть, і що ти це зробиш.

Друге

На кону дуже багато. Успіх чи не успіх нашого контрнаступу прямо впливають на нашу підтримку партнерами, і можливо на хід всієї війни. Тому краще «перебдіти» чим не досягнути успіху. Останні тижні пішло нове зрушення по західній допомозі тому, звісно, краще її дочекатись і показати більший результат. Нові ракети дальнього радіусу вже себе показали. Більше ППО – більше збережених життів і техніки. Так, це відкладає повноцінний наступ, але це точно посилює його.

Третє

Ворог не сидить без діла. Керовані авіабомби стали реальною проблемою для наших військ. Фактично, просування в Бахмуті стало можливим саме завдяки використанню цих бомб, які просто складують багатоповерхівки. Але з приходом нових систем ППО ця перевага буде нівельована.

Насправді контрнаступ вже йде кожний день. Виносяться склади і пункти управління ворога, наші хлопці змінюють позиції і наносять контрудари. Тому запасаємося терпіння. Не виключено, що будуть ще неприємні новини. Але міць ЗСУ росте з кожним днем, з кожною новою одиницею зброї. Згадуємо, як минулого року всі готувались до звільнення Херсону на початку осені, але звільнили Харківську. А тоді і Херсон.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Херсон звільнення ворог наступ контрнаступ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США назвали нові терміни передавання Abrams Україні
Танки Abrams для України: у США оголосили про нові терміни постачання
12 травня, 03:16
У Запоріжжі та Херсоні пролунали вибухи: оновлено
У Запоріжжі та Херсоні пролунали вибухи: оновлено
12 травня, 02:55
Поблизу кордону зафіксовано активність тактичної авіації ворога
У Києві та більшості областей оголошувалася повітряна тривога: РФ підняла бомбардувальники
6 травня, 22:27
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Мар’їнському напрямках
Противник шукає слабкі місця в обороні на Лиманському напрямку – Генштаб
6 травня, 18:33
Зеленський: Російського диктатора Володимира Путіна потрібно притягнути до відповідальності за військові злочини
Візит Зеленського до Нідерландів, вибухи у Києві та арешт Труханова. Головне за 4 травня
4 травня, 21:19
Ворог атакував Оріхів артилерією й керованими авіабомбами
Російські загарбники обстріляли пожежну частину на Запоріжчині – ДСНС (фото)
30 квiтня, 22:13
Такер Карлсон розповів після звільнення, як проходить його «пенсія»
Ексведучий Fox News виступив із новою скандальною заявою
27 квiтня, 07:34
Місто  Херсон ворог обстріляв три рази
На Херсонщині росіяни поцілили у школу та автівку, атакували Оріхів: ситуація в регіонах
24 квiтня, 10:51
Рідні сподіваються на повернення Дмитра Хилюка
Український журналіст – понад рік у російському полоні: чому його не можуть обміняти
23 квiтня, 15:55

Віктор Андрусів

Контрнаступ. Чому ЗСУ не поспішають
Контрнаступ. Чому ЗСУ не поспішають
Скільки Україна протримається без західної допомоги
Скільки Україна протримається без західної допомоги
Основна версія удару по Кремлю
Основна версія удару по Кремлю
Кримський міст і гуманітарна криза
Кримський міст і гуманітарна криза
Бути орком: до війни і сьогодні
Бути орком: до війни і сьогодні
Для повернення Криму не треба вриватись танками на півострів
Для повернення Криму не треба вриватись танками на півострів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Кремль знайшов нових ворогів для росіян
59K
Саудівська Аравія після візиту Зеленського зробила заяву щодо війни в Україні
50K
Москва, Кремль... маразм міцнішає
37K
У столиці прогриміла серія вибухів (оновлено)
28K
Родичі Лаврова прилетіли в Грузію на грандіозне весілля: фото (оновлено)
22K
Усик не приїде на бій Ломаченка: відома причина

Новини

Понад 80 зіткнень за добу: Генштаб назвав місця запеклих боїв
Сьогодні, 06:30
Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
18 травня, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту