Прорив у Бєлгородській області може бути «прелюдією» до контрнаступу – генерал США
Гертлінг вважає, що в найближчому майбутньому можна буде спостерігати низку обманних маневрів
Події в Бєлгородській області Росії можуть бути продовженням формувальних операцій України перед очікуваним контрнаступом. Про це заявив генерал Сполучених Штатів Америки у відставці колишній командувач сухопутними силами США в Європі Марк Гертлінг в Twitter.
Гертлінг вважає, що в найближчому майбутньому можна буде спостерігати низку обманних маневрів.
Крім того, можна очікувати демонстрацію сили, покликану заплутати противника, не вступаючи з ним в контакт.
«Це все військові плани і дії, які зазвичай проводяться перед великими наступальними операціями, щоб ввести противника в оману щодо того, де буде відбуватися головний удар. Це може бути, а може і не бути, частиною того, що відбувається в Бєлгороді», – написав він.
Нагадаємо, легіон «Свобода Росії» та «Російський добровольчий корпус» проводять операцію на території Бєлгородської області для створення «смуги безпеки».
Аналітики ISW вважають, що атака на Бєлгородщину застала зненацька пропагандистів.
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