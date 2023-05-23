Прорив у Бєлгородській області може бути «прелюдією» до контрнаступу – генерал США

Гертлінг вважає, що в найближчому майбутньому можна буде спостерігати низку обманних маневрів

Події в Бєлгородській області Росії можуть бути продовженням формувальних операцій України перед очікуваним контрнаступом. Про це заявив генерал Сполучених Штатів Америки у відставці колишній командувач сухопутними силами США в Європі Марк Гертлінг в Twitter.

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Гертлінг вважає, що в найближчому майбутньому можна буде спостерігати низку обманних маневрів.

Крім того, можна очікувати демонстрацію сили, покликану заплутати противника, не вступаючи з ним в контакт.

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«Це все військові плани і дії, які зазвичай проводяться перед великими наступальними операціями, щоб ввести противника в оману щодо того, де буде відбуватися головний удар. Це може бути, а може і не бути, частиною того, що відбувається в Бєлгороді», – написав він.

Нагадаємо, легіон «Свобода Росії» та «Російський добровольчий корпус» проводять операцію на території Бєлгородської області для створення «смуги безпеки».

Аналітики ISW вважають, що атака на Бєлгородщину застала зненацька пропагандистів.