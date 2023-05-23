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Прорив у Бєлгородській області може бути «прелюдією» до контрнаступу – генерал США

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Прорив у Бєлгородській області може бути «прелюдією» до контрнаступу – генерал США
Легіон «Свобода Росії» та «Російський добровольчий корпус» проводять операцію на території Бєлгородської області
фото ілюстративне

Гертлінг вважає, що в найближчому майбутньому можна буде спостерігати низку обманних маневрів

Події в Бєлгородській області Росії можуть бути продовженням формувальних операцій України перед очікуваним контрнаступом. Про це заявив генерал Сполучених Штатів Америки у відставці колишній командувач сухопутними силами США в Європі Марк Гертлінг в Twitter.

Гертлінг вважає, що в найближчому майбутньому можна буде спостерігати низку обманних маневрів.

Крім того, можна очікувати демонстрацію сили, покликану заплутати противника, не вступаючи з ним в контакт.

«Це все військові плани і дії, які зазвичай проводяться перед великими наступальними операціями, щоб ввести противника в оману щодо того, де буде відбуватися головний удар. Це може бути, а може і не бути, частиною того, що відбувається в Бєлгороді», – написав він.

Нагадаємо, легіон «Свобода Росії» та «Російський добровольчий корпус» проводять операцію на території Бєлгородської області для створення «смуги безпеки».

Аналітики ISW вважають, що атака на Бєлгородщину застала зненацька пропагандистів.

Теги: ЗСУ війна Бєлгород контрнаступ

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