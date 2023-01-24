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Латвія знизить рівень дипломатичних відносин із Росією

glavcom.ua
Латвія знизить рівень дипломатичних відносин із Росією
Латвія підтримує Україну та висловлює солідарність з Естонією
фото wikimedia.org

Через агресію проти України та на знак солідарності з Естонією ще одна країна Балтії обмежить дипломатичні стосунки з Москвою

Посол Російської Федерації в Латвійській Республіці має покинути територію цієї балтійської країни до 24 лютого. Про це йдеться в повідомленні міністерства закордонних справ Латвійської Республіки. Рівень дипломатичних взаємовідносин буде знижено до рівня повноважних представників. Однією з причин такого рішення відомство називає продовження Росією повномасштабної військової агресії проти України, яка розпочалася саме 24 лютого.

Раніше про намір вислати посла Росії зі своєї країни повідомила Естонія, що, в свою чергу, стало кроком у відповідь на аналогічні дії Кремля. Тож цей дипломатичний скандал став ще однією причиною рішення Латвії. «Через триваючу жорстоку агресію Росії проти України та на знак солідарності з Естонією Латвія знизить рівень дипломатичних відносин з Росією з 24 лютого», - написав у своєму Twitter міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

Латвія – один з найнадійніших партнерів України. «Саме Латвія – серед світових лідерів за обсягами надання нам військової допомоги у співвідношенні до ВВП», – заявив нещодавно голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час зустрічі з міністеркою оборони Латвії Інару Мурнієце.

А минулого тижня в рамках «Таллінської декларації», яку підписали міністри оборони дев'яти країн, Латвія взяла на себе зобов'язання поставити Україні ЗРК Stinger, два гвинтокрили M-17, кулемети, БПЛА та запчастини для гаубиць M109. Країна також навчатиме 2 000 українських солдатів за різними програмами.

Теги: Латвія дипломатія

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